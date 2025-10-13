Erling Haaland og Alexander Sorloth får tillatelse av landslaget til å returnere til klubbene sine tidlig

HQ

Erling Haaland, VM-kvalifiseringens toppscorer med 12 mål (etter å ha scoret fem mot Moldova forrige måned, scoret han hattrick mot Israel i 5-0-seieren sist lørdag), har fått tillatelse til å forlate det norske landslaget før tiden og går glipp av tirsdagens kamp mot New Zealand, som i motsetning til forrige kamp forrige helg er en vennskapskamp.

Haaland har forlatt treningsleiren og returnerer til Manchester tidligere enn forventet, slik at han kan slutte seg til lagkameratene i Manchester City og fortsette sin Premier League-satsing, ikke på grunn av en skade. Han er ikke den eneste: Alexander Sorloth fra Atlético Madrid, Julian Ryerson fra Borussia Dortmund og Fredrik Bjorkan fra Bodo/Glimt forlater også landslaget da de har "et spesielt tett kampprogram", opplyser det norske landslaget.

Med 18 poeng nærmer Norge seg direkte kvalifisering til VM som leder av gruppe I. Bare Italia, hvis de slår Israel i morgen, kan bli en trussel med 12, potensielt 15 poeng i morgen, men Norges overlegne målforskjell på 26 (mot Italias 7) betyr at de har overtaket i kampen mellom Italia og Norge i neste måned.