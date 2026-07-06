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Minecraft

Erling Haaland ønsker å bli sponset av Xbox

Det viser seg at han er en stor Xbox-fan, som ofte arrangerer LAN-kvelder med venner, og han oppbevarer åpenbart drikkene sine i Xbox-kjøleskapet.

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Vi tviler på at den norske fotballstjernen Erling Haaland trenger noen nærmere presentasjon etter et svært vellykket VM, der han nå leder toppscorerlisten sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi. Men... det er kanskje ikke alle som vet at han er en gamer og spiller mye Xbox.

I en video via Yoxic viser han nå frem Xbox-kjøleskapet sitt og forklarer at han veksler mellom å spille fotballspill, titler som «Modern Warfare 2» (originalen, som han anser som et av de tre beste spillene noensinne) og « Minecraft ». Han er også utrolig spent på «Grand Theft Auto VI» og nevner at han ofte arrangerer Xbox-LAN-fester med venner.

I videoen, som er litt under to minutter lang, fortsetter han med å si: «Jeg vil at de skal sponse meg», med henvisning til Xbox. Vi foreslår at Xbox-teamet lytter til denne giganten og benytter anledningen til å gjøre noe morsomt sammen når en så kjent, dyktig og relevant person tar seg tid til å erklære sin kjærlighet på denne måten.

Minecraft
Alizada Studios / ShutterStock

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