Erling Haaland setter ny Premier League-rekord som den raskeste til å score 100 mål

Manchester City gikk seirende ut av tirsdagens 5-4-seier over Fulham i Premier League, en kamp der Erling Haaland ble kåret til kampens spiller med ett mål og to målgivende pasninger ... og enda viktigere for ham, han tangerte Alan Shearers rekord som raskeste mann til å score 100 mål i Premier League (15. mål hittil denne sesongen etter 14 kamper).

Shearer, som spilte for Southampton, Blackburn Rovers og Newcastle United mellom 1988 og 2006, scoret sitt 100. mål i Premier League etter 124 kamper, men nordmannen brukte bare 111 kamper på å gjøre det.

Shearer har rekorden med 260 Premier League-mål, etterfulgt av Harry Kane med 213 og Wayne Rooney med 208 mål. Haaland ble spurt om han har tenkt å ta den rekorden også i fremtiden: "Jeg vet om det, men jeg tenker ikke så mye på det", svarte han til Sky Sports.

"Jeg ønsker ikke å si ordene, men når du er en spiss for Man City bør du levere gode tall. Det er det som er jobben min. Folk bør kritisere meg hvis jeg ikke gjør det. Det er normalt sett det folk gjør. Til slutt skal jeg levere, la Haaland til, som har kontrakt med Manchester City frem til 2034.