Ernesto Valverde kunngjør at han forlater Athletic Club ved sesongslutt

Athletic Club Bilbao-manager Ernesto Valverde har kunngjort at han forlater den baskiske klubben ved sesongslutt, og at han ikke vil fortsette, og avslutter dermed sin andre periode i klubben. Han bekreftet det i en kort video på sosiale medier, og klubben forklarer at det var en avgjørelse i samråd med manageren.

"Det er en avgjørelse jeg har vurdert en stund, og som jeg har diskutert med klubben. Jeg ønsket å dele det med dere alle, sier manageren med flere offisielle kamper med klubben, 495 medregnet neste søndags kamp.

"Samtidig vil jeg understreke at vi har ti viktige ligakamper igjen, og vi starter på søndag mot Betis. Ti kamper der vi ønsker å nå målene våre, der vi har mye å vinne, der vi kommer til å gi alt, og som vi utvilsomt kan oppnå, hvis vi alle holder sammen."

De ligger for øyeblikket på tiendeplass i LaLiga, men har fortsatt tid til å kjempe om en plass i Europa neste sesong.

Valverde trente Athletic Club i totalt ti sesonger, først mellom 2003 og 2005, deretter mellom 2013 og 2017 og mellom 2022 og 2026. Han vant SuperCup i 2016, Copa del Rey 2024 og nådde semifinalen i Europa League forrige sesong.

Han var manager for FC Barcelona mellom de to siste periodene i Bilbao. Tidligere har han jobbet som manager for LaLiga-lag som Valencia, Villarreal og Espanyol, samt Olympiakos, der han vant tre titler i den greske Superligaen.

Før managerkarrieren spilte Valverde for Athletic Club mellom 1990 og 1996, hvor han spilte 188 kamper og scoret 50 mål. Klubben har bekreftet at de vil forberede et skikkelig farvel for denne "levende legenden i Athletic Club" ved sesongslutt.