Erosion er et voxel-action roguelike der hver død koster deg et tiår

Som en del av Xbox Partner Preview nylig, var et av spillene som dukket opp et nytt prosjekt fra utvikleren Plot Twist. Dette er kjent som Erosion, og er en isometrisk action roguelike-opplevelse der målet er å spille en far som leter etter sin kidnappede datter, alt ved å vandre rundt i landet og drepe monstre og mennesker mens du jakter på svar.

Designet med en voxel-kunstretning, er det unike elementet i Erosion at i motsetning til de fleste roguelike der du går tilbake til utgangspunktet hvis du dør, tar denne tittelen en side ut av Sifus bok, ettersom hvert dødsfall vil koste deg tid og hoppe et tiår fremover. Så hvis du vil nå datteren din før hun blir en gammel kvinne, må du være effektiv og unngå dødens klør så mye som mulig.

Som vist i den nylige traileren for spillet, vil Erosion inneholde en mengde våpen å bruke og mestre, pluss tonnevis av evner å bruke også. Verden er også svært ødeleggbar med flotte voxel-effekter som skaper en fantastisk presentasjon. Du kan se alt dette i aksjon nedenfor.

Når det gjelder når Erosion lanseres, vet vi ennå ikke en fast utgivelsesdato, men vi vet at det kommer til PC og konsoller våren 2026.