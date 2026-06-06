Ertet Until Dawn-filmen i hemmelighet Until Dawn 2?

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Until Dawn 2 ble nylig annonsert under Sonys State of Play og flytter skrekken fra snødekte fjell til den mye mer tropiske øya Akashima.

I filmatiseringen Until Dawn, som kom ut i fjor, er det en kort sekvens der karakterene undersøker dokumenter og kart relatert til en mystisk øy i Stillehavet, og flere fans (inkludert Reddit-brukeren jvirant21) har lagt merke til likheter med Akashima-øya som nå er med i spillet. Det spekuleres derfor i om filmen allerede har gitt en tidlig ledetråd om hvor oppfølgeren skal utspille seg.

I oppfølgeren følger vi en gruppe spøkelsesjegere bak den populære paranormale kanalen Dead True, som har bygget karrieren sin på falske skrekkinnslag. Når de blir sendt til en forlatt tropisk øy for sin første skikkelig finansierte episode, blir det imidlertid raskt klart at alle spøkelsene, forbannelsene og de illevarslende skyggene ikke lenger trenger spesialeffekter og dårlig skuespill for å føles ekte.

Spillet utvikles av Firesprite i stedet for Supermassive Games, og beskrives som en frittstående oppfølger med en ny rollebesetning, nye miljøer og den samme typen valgbasert skrekk der dine avgjørelser avgjør hvem som overlever natten. Until Dawn 2 er satt til å lanseres på Playstation 5 neste år.