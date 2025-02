Den europeiske romfartsorganisasjonen og Finland går sammen om å etablere et supersite for jordobservasjon i finsk Lappland

HQ

Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) og Finland har kunngjort et samarbeid om å etablere et supersite for satellittkalibrering og -validering i hjertet av finske Lappland, et nytt trekk for jordobservasjon.

Prosjektet innebærer at det finske meteorologiske instituttets arktiske romsenter i Sodankylä omdannes til et knutepunkt for å sikre nøyaktigheten til satellittdata, særlig på høye breddegrader. Ved å utnytte de unike arktiske omgivelsene vil dette senteret forbedre kvaliteten på satellittobservasjoner og skape nye muligheter for finske bedrifter til å utvikle og teste nye miljøsensorer.

Senteret vil spille en nøkkelrolle i valideringen av data fra kommende ESA-oppdrag, som Copernicus-prosjektene for jordobservasjon, samtidig som det vil bidra til å styrke Finlands romindustri, som har vært i rask vekst.