ESA utsteder uttalelse om siste E3 2023-rapport

Entertainment Software Association (ESA) har gitt ut en uttalelse angående den nylige rapporten fra IGN, som uttalte at E3 2023 vil savne noen store utstillere, inkludert Sony, Microsoft og Nintendo. Med showet som finner sted i juni, har ESA berørt disse påstandene og lagt til (via IGN):

"E3 har en rik historie innen vår bransje, og vi er alltid oppmuntret til å føle lidenskapen for showet og høre hva det betyr for forskjellige mennesker. Å gjenopplive en messe etter en tre års pause og en global pandemi ville alltid ha sine utfordringer, og derfor gjennomførte vi et omfattende søk (i samråd med ESAs medlemsbedrifter) for å identifisere den beste partneren for å produsere E3.

Denne partneren som ESA har valgt, er ReedPop, en organisasjon som er kjent for å være vertskap for mange arrangementer rundt om i verden, inkludert PAX, Comic Con og til og med Storbritannias EGX.

Uttalelsen tar seg opp litt senere for å si: "[ReedPop] har gjort sterke fremskritt i å omforme arrangementet og har mottatt enorm støtte fra bransjebedrifter i alle størrelser som ikke bare tenker på E3 2023, men hvordan E3 passer inn i markedsføringsplaner for 2024 og utover."

Uttalelsen bemerker deretter som en siste bit av viktig informasjon at: "Etter hvert som showet utvikler seg og tilpasser seg, vil det ikke påvirke kjernen i ESAs arbeid for medlemsbedriftene. Vår prioritet er fortsatt å fremme deres politiske interesser på delstatlig og føderalt nivå.»

Når det gjelder hva alt dette betyr om Xbox, PlayStation, and Nintendo's opptreden på messen i år, sa ESA også: "Vi vil dele nyheter og utviklinger angående E3 etter hvert som de er tilgjengelige."