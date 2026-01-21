Escape 2049 annonsert for Game Boy Advance og Mega Drive

I løpet av det siste året har vi hatt gleden av å rapportere om nye Mega Drive-spill (eller Genesis, som det heter i USA) ved flere anledninger, ettersom Segas gamle trofaste har fått en betydelig oppblomstring. Nå lanseres det jevnlig svært gode spill, og vi er glade for å kunne annonsere enda et - som også kommer til Game Boy Advance. Og uansett hvilket format du velger, kan du til og med få det fysisk på en kassett med etui, instruksjonsmanual og alt. Som om ikke det var nok, er det også en Steam-utgave på trappene.

Denne gangen er det det franske selskapet OrionSoft som jobber med et prosjekt kalt Escape 2049, som de beskriver som "et nytt action- og puslespillplattformspill". Finansieringen skjer via Kickstarter, en metode de tidligere har brukt med suksess for å realisere godt mottatte Mega Drive-titler, og de har allerede en demo du kan laste ned og prøve ut. Premisset for spillet er som følger :

"I år 2042, etter en hemmelig operasjon for å avsløre den korrupte regjeringens aktiviteter, ble en hacker ved navn Shun, et medlem av Truth Defenders Coalition, fengslet i Bulor 24-fengselet! Til tross for at han slapp ut, ble Shun dypt berørt av opplevelsen og bestemte seg for å gi opp og trekke seg tilbake fra samfunnet.

Sju år senere tok hans partner Elena opp kampen igjen, mer fast bestemt enn noen gang på å hevne det mannen hennes hadde vært utsatt for. Til tross for hennes ekstreme forsiktighet hadde myndighetene skaffet seg AI-drevne overvåkingsverktøy, og hun ble oppdaget og fengslet i et svært sikret fengsel!"

Det loves fire forskjellige verdener med tolv nivåer og tolv sjefer å beseire - og vi har den første traileren å by på nedenfor.

HQ

Det er tre pakker å velge mellom for Game Boy Advance og Mega Drive: en digital pakke med ROM, en fysisk pakke med bare spillet (inkludert et etui i enten Genesis- eller Mega Drive-stil og en instruksjonsmanual), og en utgave med ekstra godsaker. Hvis det høres ut som om du trenger dette ettertraktede samlerobjektet, kan du gå hit og sikre deg et eksemplar.