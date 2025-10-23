Escape from Duckov selger 1 million eksemplarer på under en uke

Vel, det ser ut til at ekstraksjonsskytespill er her for å si det. Selv om det bare er en uke igjen til den etterlengtede lanseringen av Embark Studios' Arc Raiders, har et nytt navn innen ekstraksjonsskytespill feiret at det har trukket en million spillere på litt under en uke.

Escape from Duckov kan høres ut som en YouTube-parodi av Escape from Tarkov, men Team Soda har sørget for at spillingen er mer enn bare en vits. I et top-down-ekstraksjonsskytespill over fem kart, med massevis av ressurser å plyndre og en base hjemme å bygge, har spillet imponert hele 1 million mennesker siden det ble lansert den 16. oktober.

Spillet har også en overveldende positiv Steam-anmeldelsesvurdering i skrivende stund, noe som viser at spillerne ikke bare kjøper det for de søte endernes skyld. Vi må se om Escape from Duckov kan holde farten oppe, ettersom mastodonten Arc Raiders ser ut til å stå i sentrum de kommende ukene.