Escape from New York reboot offisielt stoppet

I årevis har fans av kultklassikeren Escape from New York ventet spent på nyheten om en reboot, spesielt med regissør Leigh Whannell ved roret og Kurt Russells sønn, Wyatt, klar for å spille den ikoniske rollen som Snake Plissken. Men til tross for rykter og utviklingsoppdateringer, ser det nå ut til at prosjektet har havnet i en blindgate. Whannell fortalte nylig til Comicbook.com at prosjektet dessverre ikke lenger er i arbeid på grunn av komplekse rettighetsproblemer.

Filmskaperen forklarte at i filmindustrien faller prosjekter ofte fra hverandre av forskjellige grunner, fra lisensieringsproblemer til ikke å klikke med produsenter. Whannell innrømmet at selv om det hadde vært en viss interesse, var timingen rett og slett ikke riktig, spesielt med tanke på hindringene som pandemien og andre forstyrrelser i Hollywood har skapt. Andre filmskapere, som duoen fra Scream, ble heller ikke involvert i 2023.

Selv om fansen fortsatt kan håpe på en ny versjon av klassikeren fra 1981, er det uklart om en annen regissør vil ta tøylene når som helst snart. I mellomtiden kommer Whannells nye film, Wolf Man, på kino den 17. januar. Vil du se en nyinnspilling på Escape from New York?