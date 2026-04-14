Escape from New York-reboot og Paddington 4 i arbeid hos StudioCanal

CinemaCon er i gang, og det ser ut til at kinoen er tilbake for fullt, for vi har enda en Paddington-film å se frem til. StudioCanal, selskapet bak Paddingtons filmeventyr, har bekreftet at et team av forfattere for tiden jobber med den berømte bjørnens fjerde film. Studioet jobber også med en reboot av John Carpenters Escape from New York.

Carpenters kultklassiker fra 1981 hadde Kurt Russell i hovedrollen som tidligere spesialagent og føderal fange Snake Plissken (en tung inspirasjon for Solid Snake), som må vinne sin frihet ved å hjelpe presidenten med å flykte fra opprørere. Ifølge The Hollywood Reporter er det ingen store detaljer om Escape from New York reboot ennå, selv om fansen i årevis har sagt at Kurt Russells sønn Wyatt kunne spille Snake Plissken.

Detaljer om Paddington 4 var like tørre. Vi vet at et team av komedieforfattere er i gang med å utarbeide manuset, men vi fikk ingen navn på hvem disse forfatterne er. Det er ikke bare disse to filmene StudioCanal jobber med akkurat nå. Selskapet har også bekreftet en nyinnspilling av filmen The Howling fra 1981, og Sean Byrnes nye thriller The Mannequin vil begynne produksjonen i sommer.

Eli Roths Ice Cream Man fikk sin første titt, og Danny Boyles nyeste film Ink fikk også en første titt, sammen med Elinsore og Everybody Wants to Fuck Me.