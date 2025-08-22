Escape from Tarkov forlater beta - full lansering 11. november

HQ

Escape from Tarkov har vært i betaversjon siden 2016. I 2017 gikk det over til en lukket beta som krevde at spillerne måtte kjøpe spillet for å kunne delta. Nå har utvikleren Battlestate Games kunngjort at betafasen avsluttes, med 1.0-versjonen satt til utgivelse 11. november.

Utviklerne har ennå ikke avslørt det fulle innholdet i den endelige utgivelsen, men det har vært spekulasjoner om en kampanjemodus, ettersom Escape from Tarkov tidligere har blitt beskrevet som en "historiedrevet opplevelse".

Battlestate Games vil også være til stede på flere store spillarrangementer i høst og vinter, inkludert Pax West (29. august - 1. september), Tokyo Game Show (25. - 28. september) og Paris Game Week (30. oktober - 1. november). Disse opptredenene forventes å kaste mer lys over hva spillerne kan forvente av den etterlengtede fullstendige utgivelsen.