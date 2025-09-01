Escape from Tarkov kommer til Steam

HQ

Escape from TarkovTil tross for at det er en av de største PC-spillhitene i nyere tid, er det faktisk ikke tilgjengelig å spille gjennom Steam. Dette vil imidlertid til slutt endre seg, ettersom Nikita Buyanov, leder for Battlestate Games, har bekreftet at FPS snart vil lanseres på Valves plattform.

Vi har ennå ikke en dato å sirkle, men vi blir fortalt at Steam siden vil være "tilgjengelig snart" og at detaljene vil komme "senere".

Dette kommer også i en tid der Escape from Tarkov gjør seg klar til å endelig forlate Early Access og lansere i sin 1.0-tilstand. Dette er planlagt å skje 15. november, og for mer informasjon, kan du gå over her.