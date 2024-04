Escape from Tarkov-utvikler beklager at PvE-modus krever dyr Unheard Edition

HQ

Nylig havnet Escape from Tarkov-skaperne i Battlestate Gems i hardt vær, da de ga noen spillere tilgang til en PvE-modus som ellers var låst. For å få tilgang til denne modusen og noen andre betal for å vinne-mekanikker måtte du bruke € 250 for Unheard Edition.

Dette gjorde med rette og umiddelbart mangeårige fans sinte, og de kritiserte Battlestate Games for å tilby pay-to-win og låse innhold bak en betalingsmur. Battlestate har siden den gang gått tilbake på denne avgjørelsen, og tilbyr noen spillere med andre utgaver av spillet en sjanse til å bli med i co-op PvE-modus, men det er ennå ikke tilgjengelig for alle på grunn av serverkapasitet.

COO for Battlestate Nikita Buyanov skisserte svaret på tilbakemeldingene over på Reddit. "Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig lei meg for at fans og spillsamfunnet generelt opplever disse følelsene. Dessverre forutså jeg på en eller annen måte ikke en slik reaksjon, og nå har jeg trukket konklusjoner for mine fremtidige beslutninger, " begynte han.

Unheard Edition vil fortsatt være tilgjengelig for kjøp, men den får noen av fordelene og utstyret balansert for å bedre matche spillets tilstand. Battlestate vil fortsette å jobbe hardt, men de vil også ta hensyn til dette tilbakeslaget for fremtidige tilføyelser til Tarkov.