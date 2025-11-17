Escape from Tarkov utviklere beskyldt for å støtte russisk krigføring

HQ

Det russiskutviklede Escape from Tarkov har lenge blitt kritisert for at utviklerne angivelig er anti-Ukraina og støtter Russlands krig mot landet på ulike måter. Det har imidlertid vært lite som beviser dette, og utvikleren Battlestate Games har unngått å ta stilling og sies å slette tråder om krigen på forumet sitt og Reddit.

I helgen blusset imidlertid diskusjonen opp igjen etter at brukere på Reddit og Resetera (takk PC Gamer) la ut en rekke tilfeldigheter som kan tyde på at Battlestate Games støtter den russiske krigen på ulike måter. Blant bevisene på samrøre er bilder, videoer og foruminnlegg som bekrefter at administrerende direktør Nikita Buyanov har hatt bånd til den russiske gruppen 715 Team - en pro-russisk organisasjon som samler inn penger til den russiske krigskassen - og at han har vært i den okkuperte regionen Donetsk.

Det finnes også eksempler på gjenstander, slagord og lignende i spillet Escape from Tarkov som kan knyttes til 715 Team. Hver for seg er dette ganske svake indikasjoner, men til sammen tegner de et bilde som ikke er helt flatterende. Støtter Battlestate Games den russiske krigføringen, og finansierer pengene som brukes på spillet dermed indirekte krigen mot Ukraina?

Dette burde være enkelt for Battlestate Games å ta tak i hvis det ikke stemmer, og mange skuffede brukere mener det er på tide at studioet legger kortene på bordet og tar stilling til dette spørsmålet.