Escape Simulator 2 har blitt annonsert

Utvikleren Pine Studio har nettopp avslørt puslespilloppfølgeren til Escape Simulator. Denne kommende oppfølgeren vil ganske enkelt være kjent som Escape Simulator 2, og den kommer til PC via Steam og vil tilby en kuratert liste over nye utfordringsrom å fullføre som enten er designet av rømningsromeksperter eller i stedet samfunnsbyggere.

Vi blir fortalt at denne oppfølgeren er designet for 1-8 spillere og vil inneholde en rekke varierte nivåer å fullføre, inkludert et strandet stjerneskip, grev Draculas slott og en forbannet piratskattehorde også. Totalt vil det være 12 puslespillrom å løse som kan fullføres alene eller med venner, og det hele vil bli støttet av en forbedret og forbedret fysikk- og interaksjonspakke for å gjøre spillet mer taktilt og oppslukende.

Escape Simulator 2 I tillegg kommer en ny versjon av Room Editor, som nå vil inneholde en oppgradert liste over verktøy og en ny lysmotor, bygningskonstruktør og animasjonsredigerer.

Om denne oppfølgeren uttalte Pine Studio medgrunnlegger Boris Barbir: "I Escape Simulator 2 ble vi inspirert til å utforske mørkere temaer og eksperimentere med nye spill- og puslespillmekanikker. Denne oppfølgeren har også betydelige tekniske oppgraderinger, inkludert en ny rendering engine, omskrevet nettkode, forbedret fysikk og forbedrede animasjoner. Selv om Escape Simulator 2 har en mørkere og mer mystisk tone enn originalen, er det ikke et skrekkspill - det er ingen jump scares eller blodige scener."

Pine Studio har også til hensikt å fortsette å støtte og utvide Escape Simulator 1, selv etter at oppfølgeren kommer, noe som betyr at det bør være god grunn til å fortsette å hoppe inn i originalen.

Selv om vi ennå ikke vet en utgivelsesdato eller et vindu for Escape Simulator 2, kan du se kunngjøringstraileren nedenfor, samt en samling bilder også.