Escape Simulator 2 lanseres i oktober

I løpet av helgen hørte du kanskje nyheten om at Coin Crew Games jobber med en fullverdig oppfølger til Escape Academy. Hvis du gjorde det, og det fikk blodet ditt til å pumpe, er det verdt å vite at Pine Studio også har jobbet med en escape room-oppfølger, og denne er mye nærmere.

Skaperen av Escape Simulator kunngjorde i slutten av 2024 at Escape Simulator 2 er på vei, og at dette spillet er en større og mer ambisiøs oppfølging av originalen. Vel, det viser seg at dette spillet nesten er klart til å invitere inn fans, ettersom utvikleren nå har kunngjort at det vil lanseres 21. oktober på PC via Steam.

Denne oppfølgeren vil bygge videre på originalen ved å tilby enda flere rom og problemer å løse, for opptil åtte spillere om gangen. Det vil by på mer detaljerte miljøer, større interaktivitet og oppslukende elementer, en ny Room Editor 2.0 -funksjon som gjør det mulig for fans å bygge sine egne utfordringsrom, og alt sammen på toppen av 12 scenarier kuratert og laget av Pine Studio selv.

Nå som lanseringen nærmer seg, kan du sjekke ut traileren for det kommende spillet nedenfor, og også gå over her for å lese om demoen som du for øyeblikket kan sjekke ut på Steam.