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Escape the Backrooms

Escape the Backrooms er nå tilgjengelig på Nintendo Switch 2

Spillet vil støtte cross-play på plattformen.

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Escape the Backrooms (PC) - Steam Account - GLOBAL

Escape the Backrooms (PC) - Steam Account - GLOBAL

From 73.37 NOK at 17 stores
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Kanskje har du nylig sett filmen «Backrooms» på kino, noe som kan ha vekket interessen for å ta en titt på videospillet « Escape the Backrooms » på PC og de konsollplattformene det for øyeblikket er tilgjengelig på. Men hvis du eier en Nintendo Switch 2, lurer du kanskje på når – eller om – du vil kunne være med på moroa? Den gode nyheten er at i dag er den dagen.

Utgiveren Secret Mode og utvikleren Fancy Games har nå lansert « Escape the Backrooms » på Switch 2, og denne versjonen av spillet har fullt cross-play, slik at fans kan spille sammen med brukere på PC, Xbox og PlayStation.

Switch 2-utgaven av spillet selges for £9,99/€12,99 og vil tilby alle de over 30 Backroom-miljøene å utforske, samtidig som den byr på nærhetschat, co-op med opptil tre andre spillere, meta-progresjon og en Nightmare Mode der én eneste død fører til en fullstendig omstart.

Denne nyheten kommer også kort tid etter at det ble avslørt at « Escape the Backrooms » hadde passert fire millioner spillere siden spillet ble lansert på Xbox og PlayStation i slutten av mai.

Escape the Backrooms

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