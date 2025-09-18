Gamereactor

nyheter
Escape the Backrooms

Escape the Backrooms forlater Early Access i oktober

1.0-versjonen vil inneholde nye nivåer, alternative avslutninger, forbedret grafikk og mer.

Som en del av Convergence Games Showcase, utvikleren Fancy Games gjorde en opptreden for å gi en oppdatering på sitt skrekkspill Escape the Backrooms. Spillet er for øyeblikket tilgjengelig i et Early Access-format, og vil snart forlate tjenesten og debutere i sin komplette 1.0-versjon, alt den 23. oktober.

Denne endringen til den fullstendige utgaven av spillet vil se en haug med nytt innhold bli lagt til Escape the Backrooms, inkludert fire nye nivåer å utforske og godt over 50 miljøer å vandre rundt i. Eksisterende nivåer blir oppdatert for å oppmuntre fansen til å besøke dem på nytt, grafikken blir forbedret for å få fluktene til å føles friske, og en ny oppdragsskjerm skal gjøre det enda enklere å komme tilbake og å spore hemmeligheter. Ellers kan vi forvente oss alternative avslutninger for å gjøre handlingen enda mer unik.

For de som ikke er klar over hva Escape the Backrooms er, legger synopsis for spillet til: "Escape the Backrooms ser spillere som jobber sammen med opptil tre av vennene sine for å utforske den tilsynelatende uendelige utvidelsen av bakrommene, gjemmer seg og løper fra dødelige enheter mens de klatrer for å finne en utgang. Løs gåter for å komme videre inn i bakrommene, og prøv å orientere deg i tilsynelatende endeløse mellomrom, umulige hoteller og uhyggelig rolige bassenger. Med stemmechatten i nærheten kan du holde kontakten med teamet ditt, men monstrene kan også høre deg, så prøv å ikke skrike ..."

Når 1.0 lanseres 23. oktober, vil du kunne sjekke ut Escape the Backrooms på PC via Steam.

