Escape the Backrooms viser frem mer enn 30 nivåer av skrekk i ny trailer

Hvis du er ute etter et spill der du er omgitt av beige vegger og redsler som overgår fantasien din, trenger du ikke lete lenger. Escape the Backrooms har begge deler til en vitenskap. Du kan også oppleve spillet sammen med vennene dine, så du dør i det minste ikke alene.

I en ny trailer som hadde premiere på Galaxies Showcase i kveld, fikk vi se noen av de mer enn 30 nivåene som er tilgjengelige i Escape the Backrooms. Hvis du var bekymret for at de flimrende lysene og gulaktige veggene skulle bli kjedelige, finnes det også noen mer livlige områder, i tillegg til mange mørke områder der ting kan hoppe ut mot deg.

Escape the Backrooms har vært ute i Early Access i et par år nå på PC, og ble lansert i dag, den 23. oktober, i sin fulle 1.0-versjon. PS5- og Xbox Series X/S-versjoner er også på vei, noe som bekreftes i traileren nedenfor: