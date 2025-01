Eselet som var modell for Donkey i Shrek har gått bort

2025 har fått en forferdelig start, for i helgen ble det kjent at Perry, eselet som var modell for DreamWorks animasjonsfilm i forkant av lanseringen av Shrek, dessverre måtte avlives etter en lang kamp mot forfangenhet, en smertefull hovsykdom.

Ifølge Palo Alto Online hadde Perry bodd i Bol Park i nesten tre tiår, etter å ha kommet hit første gang i 1997. Han var et esel i miniatyr, og fungerte som modell for karakteren Donkey i Shrek filmene.

Perry hadde slitt med forfangenhet i lengre tid, og pleierne hadde gått gjennom mange metoder for å prøve å lindre smertene. På et tidspunkt kunne han bare løfte det ene beinet for å unngå smerter og stå stille. Da tilstanden hans ikke ble bedre, ble det besluttet å avlive Perry.

Mer enn et dusin hundeførere var sammen med Perry da han døde, og eselvennene hans på beitet fikk tid til å sørge. RIP Perry, du hadde kanskje ikke Eddie Murphys stemme, men uten deg hadde vi ikke hatt eselet.