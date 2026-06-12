Eselterapi hjelper psykiatriske pasienter med å finne ny selvtillit

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Er det mulig å kurere angst og depresjon ved hjelp av et esel? Det ser faktisk slik ut. Et sykehus like utenfor Paris skal ha oppnådd uventet suksess i behandlingen av pasienter, selv de med autisme og schizofreni.

Programmet ble lansert for nesten nøyaktig ti år siden og involverer en gruppe pasienter som regelmessig går på tur med esler, og dermed bygger et forhold til dyrene. Aktiviteten har blitt en høyt verdsatt del av hverdagen for deltakerne og har blant annet bidratt til forbedret selvtillit, sosial interaksjon og, ikke minst, en pause fra sykehusmiljøet.

Programmet har allerede begynt å utvides og inkluderer nå dyr som kaniner, marsvin, duer og skilpadder. Ifølge rapporter ble esler opprinnelig valgt på grunn av deres rolige temperament. Målet er nå å etablere metoden i flere psykiatriske miljøer over hele Frankrike.