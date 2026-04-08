ESL avslørte de hele 32 lagene som ble invitert til IEM Köln

Et av de mest populære og ikoniske arrangementene på Counter-Strike 2 konkurransekalender er IEM Köln, som ser de beste troppene og organisasjonene fra hele verden reise til den tyske byen for en intens turnering der 1.25 millioner dollar står på linjen.

Med 2026-arrangementet planlagt 2.-21. juni, har ESL nå bekreftet alle de 32 lagene som vil være til stede, og avslørt hvordan de forskjellige organisasjonene har blitt delt over de tre fasene av handlingen.

Seedingen er arrangert basert på nylige prestasjoner andre steder, med de høyest rangerte troppene som kan hoppe over "kvalifiseringsrundene" og bare vises i de siste stadiene. Her er hvordan lagene er fordelt.

Fase 1:



GamerLegion



STORT



BetBoom Team



B8



Heroisk



Sinners Esports



M80



NRG



Sharks Esports



Gaimin Gladiators



MiBR



Team Liquid



Tyloo



Lynn Vision Gaming



Thunderdownunder



FlyQuest



Etappe 2



Lagånd



Astralis



G2 Esports



FUT Esports



Monte



9z Team



PaiN Gaming



Legacy



Etappe 3:



Team Vitality



Natus Vincere



Parivision



Aurora Gaming



Team Falcons



Mouz



Furia



The MongolZ



Etappe 1 vil finne sted mellom 2. og 5. juni og vil slå ut åtte lag. De åtte overlevende går videre til trinn 2 mellom 6.-9. juni, der de åtte nederste lagene igjen blir eliminert og de åtte beste går videre. Dette fører deretter til Stage 3 mellom 11. og 15. juni, hvor, du gjettet det, åtte lag blir slått ut og åtte lag går videre til det avgjørende sluttspillet.

Med disse inviterte lagene i tankene, hvem ser du på som favoritter til IEM Köln?