ESL avslørte de hele 32 lagene som ble invitert til IEM Köln
Counter-Strike-katedralen vil være veldig opptatt i juni.
Et av de mest populære og ikoniske arrangementene på Counter-Strike 2 konkurransekalender er IEM Köln, som ser de beste troppene og organisasjonene fra hele verden reise til den tyske byen for en intens turnering der 1.25 millioner dollar står på linjen.
Med 2026-arrangementet planlagt 2.-21. juni, har ESL nå bekreftet alle de 32 lagene som vil være til stede, og avslørt hvordan de forskjellige organisasjonene har blitt delt over de tre fasene av handlingen.
Seedingen er arrangert basert på nylige prestasjoner andre steder, med de høyest rangerte troppene som kan hoppe over "kvalifiseringsrundene" og bare vises i de siste stadiene. Her er hvordan lagene er fordelt.
Fase 1:
- GamerLegion
- STORT
- BetBoom Team
- B8
- Heroisk
- Sinners Esports
- M80
- NRG
- Sharks Esports
- Gaimin Gladiators
- MiBR
- Team Liquid
- Tyloo
- Lynn Vision Gaming
- Thunderdownunder
- FlyQuest
Etappe 2
- Lagånd
- Astralis
- G2 Esports
- FUT Esports
- Monte
- 9z Team
- PaiN Gaming
- Legacy
Etappe 3:
- Team Vitality
- Natus Vincere
- Parivision
- Aurora Gaming
- Team Falcons
- Mouz
- Furia
- The MongolZ
Etappe 1 vil finne sted mellom 2. og 5. juni og vil slå ut åtte lag. De åtte overlevende går videre til trinn 2 mellom 6.-9. juni, der de åtte nederste lagene igjen blir eliminert og de åtte beste går videre. Dette fører deretter til Stage 3 mellom 11. og 15. juni, hvor, du gjettet det, åtte lag blir slått ut og åtte lag går videre til det avgjørende sluttspillet.
Med disse inviterte lagene i tankene, hvem ser du på som favoritter til IEM Köln?