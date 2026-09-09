ESL Pro League Sesong 24: Alle de 16 bekreftede lagene i « Here

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Vanligvis, når vi går inn i høsten, begynner konkurransesesongen i Counter-Strike 2 å avta, med færre store arrangementer hver måned. Det er fortsatt store turneringer å se frem til, men i motsetning til våren og sommeren, hvor det nesten er et stort arrangement hver uke, ser vi flere sparringturneringer denne sesongen.

En av de neste store begivenhetene er derfor ESL Pro League sesong 24, som tar 16 kvalifiserte lag tilbake til Polen for å kjempe om en del av en premiepott på 1 million dollar i Spodek Arena i Katowice.

Turneringen er planlagt å finne sted mellom 3. og 11. oktober, og med mindre enn en måned igjen til denne datoen, kjenner vi allerede de 16 bekreftede lagene som skal delta, og som alle skal konkurrere i gruppespillet. Hvilke lag dette er, kan du se nedenfor.

Alle lagene i ESL Pro League sesong 24: