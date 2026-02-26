Esoteric Ebb avslører utgivelsesdato, og det lanseres neste uke

HQ

Det kommende stilige CRPG-spillet Esoteric Ebb, som blander Disco Elysium og Baldur's Gate III til en kaotisk helhet som lar deg gjøre omtrent hva som helst som om du spilte et bordspill, har endelig avslørt utgivelsesdatoen sin. Og vi trenger virkelig ikke vente lenge på at dette spillet skal slippes.

Esoteric Ebb Det lanseres 3. mars, noe som betyr at det kommer ut neste tirsdag. I et lengre innlegg på Steam forklarte soloutvikler Christoffer Bodegård hvor stort spillet er, med 21 sideoppdrag i tillegg til hovedoppdragene som spores i dagboken din, og hele 40 oppgaver som ikke spores, og som forblir hemmelige. Med hovedoppdraget inkludert, regner Bodegård med at det vil ta deg rundt 25 timer for en gjennomsnittlig gjennomspilling, og opp til 50 timer for en mer fullendt runde. Du kan visstnok også fullføre spillet på rundt en time hvis du vet nøyaktig hva du gjør og har noen ekstremt heldige terningkast. Så det er en ganske variert opplevelse.

Hvis du vil få et forsprang, kan du sjekke ut din første dag i spillet som en del av Steam Next Fest Demo nå, som lar deg overføre lagringsfilen din når det fulle spillet lanseres. Sjekk ut bildet nedenfor for nøyaktige lanseringstider i din region.