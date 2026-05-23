Esoteric Ebbs skaper avslører at han gjerne vil lage en "Elder Scrolls-killer"

Christoffer Bodegård, skaperen av Esoteric Ebb, har brukt flere år av sitt liv på rollespillet. Bodegård startet det allerede før Disco Elysium - spillet du mest sannsynlig vil sammenligne det med - kom ut, og nå har han endelig sett at arbeidet hans lønner seg, med en enorm respons på det stilige og sjarmerende rollespillet. Hans lidenskap for spill og det å skape dem har ikke forsvunnet, og det ser ut til at drømmeprosjektet hans er et rollespill med enda høyere ambisjoner enn Esoteric Ebb.

I et intervju med Gamereactor spurte vi Bodegård om han ville lagt til noe i Esoteric Ebb hvis han hadde hatt litt mer tid og penger. Utvikleren ville ikke endre noe vesentlig ved prosjektet. "Kanskje du kunne legge til litt mer grafikk, ordne opp i stemmeskuespillet og polere det litt mer - men jeg er fornøyd med Ebb," sa han.

Men han ville gjerne laget et utrolig ambisiøst prosjekt hvis han fikk ubegrenset med penger. "Hvis du ga meg ubegrenset med penger til å lage et nytt spill, ville jeg definitivt startet produksjonen av en oppslukende førstepersonssimulering i en åpen verden i Norvik. Forestill deg Ebbs kunststil, men i førsteperson, og med alle 5e-mekanikkene tilpasset til et spill som både emulerer D&D og fungerer som en Elder Scrolls-dreper. Gi meg 500 millioner dollar og ti år, så skal jeg ordne det for deg!"

Bodegård snakket så åpenhjertig om drømmeprosjektet fordi "det sannsynligvis aldri kommer til å skje." Men hvis Esoteric Ebb hadde solgt millioner og atter millioner av eksemplarer, ville det vært hans neste spill. Foreløpig er Bodegård først og fremst interessert i flere spill som Esoteric Ebb, mens drømmeprosjektet hans ligger i bakgrunnen. "Dessverre er den økonomiske situasjonen slik den er akkurat nå. De fleste spillselskaper er heldige hvis de kan få en halv til en million dollar i finansiering. Så la oss bare si at det er en vits. Inntil videre", sier han.

