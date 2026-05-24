Esoteric Ebbs skaper avslører hvilke deler av spillet som var vanskeligst å lage

Esoteric Ebb er et enormt spill. Det er en kort D&D-kampanje rullet inn i et videospill, med alle de potensielle veiene en spiller kan gå nedover, komplett med en enorm rollebesetning av unike og interessante NPC-er. Manuset er på rundt 600 000 ord, og selv om skaperen Christoffer Bodegård er tydelig stolt av hele spillet (spesielt nå, takket være suksessen), var det deler av arbeidet med å lage spillet som var vanskelig eller frustrerende for ham.

I et intervju med oss etter spillets lansering og suksess forklarte Bodegård hvilke deler av Esoteric Ebb som utfordret ham teknisk og følelsesmessig. Når det gjelder det sistnevnte, var det særlig den interne politikken som viste seg å være vanskelig å håndtere.

"Jeg sparte dem til slutt - tre måneder før spillet ble utgitt. Fordi jeg visste at mye av hovedpersonens politiske utvikling ville være basert på nettopp disse, og jeg visste også at de ville være sterkt begrenset av mine egne politiske og filosofiske kunnskaper," forklarer Bodegård. "Jeg drakk masse te og satte meg ned i begynnelsen av desember 2025 og skrev dem alle, én etter én. Og det var her jeg virkelig måtte undersøke nøyaktig hva som var mine egne forutinntatte tanker, ideologiske grunnpilarer og følelser når det gjaldt temaer som demokrati, menn og kvinner, migrasjon og ensomhet."

Det var en skremmende prosess å legge alt dette åpent frem, særlig fordi Bodegård ikke hadde noen reell mulighet til å vurdere hvordan folk kom til å reagere på spillets sterkt politiserte innhold og tematikk. Men hvis det var noe som frustrerte Bodegård mer enn det skremte ham, så var det møtene.

"Det var den eneste delen av spillet der jeg faktisk fikk hjelp av redaktøren min, Phil Jamesson, som måtte skrive utkast til fire av de senere kampene, basert på mitt design", sier Bodegård. "Det er så mye unikt innhold som må skrives for disse - tenk deg at de kan spilles i så mange forskjellige rekkefølger. Det er så mange forskjellige valg - hver runde må ha unike angrep og handlinger. Og hver påfølgende runde påvirkes av (og er ofte helt basert på) valget du tok tidligere. Og for at det skal være taktikk og strategi og AGENCY i disse, må alt også være ordentlig designet. Men jeg er veldig stolt av den siste bosskampen. Den er virkelig kul."

Selv om noen deler var skremmende og andre frustrerende å lage, er sluttresultatet av Esoteric Ebb en imponerende helhet, som ikke ville vært den samme uten de politiske stridighetene eller de sprø møtene.