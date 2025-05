Espanyol-treneren langer ut mot Lamine Yamal: "Barça er gode på teatralsk spill"

HQ

For noen timer siden ble FC Barcelona utropt til mestere av La Liga 2024-25, igjen, på samme måte som det skjedde i 2022-23-sesongen, på RCDE Stadium mot Espanyol. Denne gangen endte det 0-2, med flotte skudd fra Lamine Yamal og Fermín López, som sikret det 28. mesterskapet til Barças troféskap. Disse derbyene er alltid veldig anspente på grunn av hatet mellom de to fanbasene, og når det er kontroversielle handlinger, blir det enda mer aksentuert.

Målscoreren til det første målet, Lamine Yamal, ble fanget i kontroversen da Perico-forsvareren Leandro Cabrera ble utvist for å forsvare ballen og albue blaugrana-spilleren i magen. Lamine vred seg i smerte på bakken, og dommer Soto Grado ble tilkalt til VAR for å se på handlingen, noe som resulterte i et rødt kort i det 80. minutt.

Espanyol-trener Manolo Gonzalez viste fryktløst sin misnøye med dommerens avgjørelse, og beskyldte Culers-spillerne for å spille teater. "For at et slikt slag skal falle til bakken som han gjorde, må du gjøre det bra, ikke sant? Vi vet allerede at på den andre siden av Diagonalen har de vært flinke til å spille teater i årevis. Du blåser på dem, og de faller fort. Det er en handling som ødelegger fotballen. Kan det unngås? Absolutt, men det er ikke for å falle i bakken, ikke for å skade noen eller bli utvist", sa Perico-treneren på en pressekonferanse.

Med slike direkte uttalelser visste vi at det ikke ville ta lang tid før noen svarte Manolo González, og det var ingen ringere enn Gerard Piqué, Barcelona-legenden som er kjent for sin fiendtlighet mot Perico-fansen. Den tidligere spilleren er alltid svært aktiv på sosiale medier, og svaret hans var tydelig. "Den andre siden av Diagonal? Beklager, men det er mange år siden du forlot byen. Barcelona er blaugrana. En stor klem.

Piqué var opptatt av å påpeke at selv om laget er Espanyol fra Barcelona, flyttet de for mange år siden til Cornellà de Llobregat, en by i storbyområdet der deres nye stadion ligger.