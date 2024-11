Espeon har blitt omgjort til en ryggsekk for den nyeste Pokémon x Loungefly-samarbeidet

HQ

Hvis det er én ting Pokémon alltid gjør bra, så er det merchandise. Det kan hende at de nyeste spillene ikke er noe for deg, men du kan ikke nekte for at det alltid er en annen ting du må holde lommeboken unna, for ikke å tømme den enda en gang.

Nå, som oppdaget av TheGamer, har Pokémon og Loungefly slått seg sammen igjen, og denne gangen gir de den nest beste Eeveelution (Umbreon clears) sin egen ryggsekk. Espeons ryggsekk har et design som ser ut som om du har på deg pelsen til den psykiske Pokémon-typen, men det er fortsatt et fint tilbehør.

Det er et unikt trykk på innsiden, med flere avbildninger av Espeon, noe som kommer til å høres flott ut for noen som absolutt elsker dette lommemonsteret. Prisen er litt bratt for en ryggsekk, til $ 90, og du kan bare få ryggsekken via Amazon, så det er best å handle raskt hvis du vil få den. Scalpers er alltid i overflod med noen form for merch som dette.

