Esport bør være mindre som NFL og mer som poker, mener spillbransjeveteran Andrew Prell

Esport er fortsatt en svært lukrativ bransje i dag, men spillbransjeveteran og grunnlegger/CEO av Convergence of 4 Dimensions LLC Andrew Prell ser et stort problem med hvordan den håndteres. På CES tok vi en prat med Prell om hvordan hans visjon for esport kan omdefinere dens fremtid.

"Vi endrer det fra den nåværende 25 år gamle modellen som jeg vil si er som NFL," forklarte Prell. "I dag kan ingen av oss se for oss at vi kommer til å vinne Super Bowl neste år. Så hvorfor skulle du lære bort det til de 3,8 milliarder spillerne der ute? Det vi ønsker å gjøre, er å endre det mer i retning av det tankesettet som World Series of Poker lærte pokerspillerne. Ikke bare kan du delta i deres turnering, du kan muligens vinne deres turnering."

Planen hans? Å lage et fullstendig cross reality-spill som gjør det mulig for titusener eller hundretusener av brukere å konkurrere i turneringer til enhver tid, med potensial til å fylle ut stadioner. "Jeg mener, du hadde en konsert inne i et videospill med 12,8 millioner deltakere", sa Prell, og refererte til Travis Scott-konserten i Fortnite. "Så det er internettskala. Så det vi skal gjøre, er det vi kaller en lagturnering på tvers av virkeligheter. Stadionskala."

Prell har selv en lang historie med videospill, virtuell virkelighet og flerspillertitler. "I 92 skapte jeg Wolfenstein VR ut fra kildekoden til Wolfenstein 3D fra John Carmack fra id Software", forklarer han. "Så bestemte jeg meg for at dette måtte være flerspiller. Det spilte ingen rolle at det ikke fantes noen flerspillerspill. Jeg måtte komme opp med en teori om blind enhetskommunikasjon for å gjøre det til et flerspillerspill, og så skapte jeg CyberTech."

Derfra fortsatte han å jobbe med folkene som lagde det lite kjente spillet Doom, skaperne av den originale Xboxen og mange flere. Du kan høre hele Prells historie og hvordan han håper å omdefinere Esports i hele intervjuet nedenfor: