Esports Awards 2025: Her er kategoriene og vinnerne
Den årlige prisutdelingen fant sted og feiret de beste av de beste i konkurranseområdet.
Den årlige Esports Awards har vært og gått. Seremonien som ser ut til å feire det beste av det beste i verden av konkurransedyktig spill har vært vertskap og avholdt, og nå har vi en liste over vinnere og prismottakere å rapportere om. Så for å gjøre ting enkelt, bare se nedenfor for alle de respektive kategoriene og de forskjellige vinnerne.
Her er alle vinnerne fra Esports Awards 2025:
- Årets Esports-spill - League of Legends
- Årets Esports Mobile Game of the Year - PUBG Mobile
- Årets Esports-personlighet- Animesh "Thug" Agarwal
- Årets streamer- iShowSpeed
- Årets Esports innholdsgruppe - S8UL
- Årets Esports innholdsskaper - Jynxzi
- Årets Esports Play of the Year - Choi "Doran" Hyeon-joon
- Årets kommersielle partner for e-sport - Intel
- Årets esportutgiver - Riot Games
- Panelets Choice Award - Sebastian "SebTheFloorManager" Leathlean
- Årets esportsstøtteplattform - Liquipedia
- Årets kreative esportskampanje - Team Liquids 25-årsjubileumskampanje
- Årets gjennombruddsspiller for Esports - Mason "Mercules" Ramsey
- Årets Esports PC-spiller - Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Årets Esports Controller Player of the Year - Zeng "Xiao Hai" Zhuojun
- Årets esporttrener - Kim "Kim" Jung-su
- Årets Esports Play by Play Caster - Clayton "CaptainFlowers" Raines
- Årets Esports Colour Caster av året - Andrew "Vedius" Day
- Årets Esports-vert - Laure Valee
- Årets Esports-analytiker - Mimi "aEvilcat" Wemcrantz
- Årets esportslag - Team Vitality Counter-Strike 2
- Årets esportsorganisasjon - Team Falcons
- Lifetime Achievement in Esports, Class of 2025 - Johan "N0tail" Sundstein, Peter "dupreeh" Rasmussen, Matthew "FormaL" Piper, Team Liquids Steve Arhancet, Tom og Tony Cannon, og Nick "Tasteless" Plott og Dan "Artosis" Stemkoski