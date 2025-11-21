Gamereactor

Esports Awards 2025: Her er kategoriene og vinnerne

Den årlige prisutdelingen fant sted og feiret de beste av de beste i konkurranseområdet.

Den årlige Esports Awards har vært og gått. Seremonien som ser ut til å feire det beste av det beste i verden av konkurransedyktig spill har vært vertskap og avholdt, og nå har vi en liste over vinnere og prismottakere å rapportere om. Så for å gjøre ting enkelt, bare se nedenfor for alle de respektive kategoriene og de forskjellige vinnerne.

Her er alle vinnerne fra Esports Awards 2025:


  • Årets Esports-spill - League of Legends

  • Årets Esports Mobile Game of the Year - PUBG Mobile

  • Årets Esports-personlighet- Animesh "Thug" Agarwal

  • Årets streamer- iShowSpeed

  • Årets Esports innholdsgruppe - S8UL

  • Årets Esports innholdsskaper - Jynxzi

  • Årets Esports Play of the Year - Choi "Doran" Hyeon-joon

  • Årets kommersielle partner for e-sport - Intel

  • Årets esportutgiver - Riot Games

  • Panelets Choice Award - Sebastian "SebTheFloorManager" Leathlean

  • Årets esportsstøtteplattform - Liquipedia

  • Årets kreative esportskampanje - Team Liquids 25-årsjubileumskampanje

  • Årets gjennombruddsspiller for Esports - Mason "Mercules" Ramsey

  • Årets Esports PC-spiller - Mathieu "ZywOo" Herbaut

  • Årets Esports Controller Player of the Year - Zeng "Xiao Hai" Zhuojun

  • Årets esporttrener - Kim "Kim" Jung-su

  • Årets Esports Play by Play Caster - Clayton "CaptainFlowers" Raines

  • Årets Esports Colour Caster av året - Andrew "Vedius" Day

  • Årets Esports-vert - Laure Valee

  • Årets Esports-analytiker - Mimi "aEvilcat" Wemcrantz

  • Årets esportslag - Team Vitality Counter-Strike 2

  • Årets esportsorganisasjon - Team Falcons

  • Lifetime Achievement in Esports, Class of 2025 - Johan "N0tail" Sundstein, Peter "dupreeh" Rasmussen, Matthew "FormaL" Piper, Team Liquids Steve Arhancet, Tom og Tony Cannon, og Nick "Tasteless" Plott og Dan "Artosis" Stemkoski

