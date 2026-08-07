Esports Awards 2026 skal arrangeres i Miami, og den første omgangen med kategorier og nominerte er nå offentliggjort
Den store seremonien finner sted i november.
Selv om det finnes flere prisutdelinger innen videospill som hyller verden av konkurransepreget gaming og esports, er den største feiringen i denne delen av bransjen Esports Awards – et årlig arrangement der de beste spillerne, lagene og arrangementene hylles på én gang.
Når det gjelder 2026, vet vi nå at det kommende arrangementet skal avholdes i november, med Miami i USA valgt som vertsby. Selve arrangementsstedet er ennå ikke bestemt, men dette vil bli offentliggjort sammen med ytterligere informasjon i løpet av de kommende månedene.
Det som ellers er bekreftet, er den første bølgen av kategorier og nominerte, og avstemningen for disse kategoriene er nå åpen og i gang. Hvis du ønsker å ha stor innflytelse med din stemme, er det lurt å vente til 3.–10. november, da det er planlagt en «Turbo Week» der stemmene teller dobbelt så mye.
Nedenfor finner du informasjon om de bekreftede kategoriene og de nominerte så langt:
Årets e-sportspill:
- Apex Legends
- Call of Duty
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- Fortnite
- Honor of Kings
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- PUBG Mobile
- Rainbow Six Siege
- Rocket League
- Valorant
Årets e-sport-mobilspill:
- Brawl Stars
- Free Fire
- Honor of Kings
- Identity V
- Mobile Legends: Bang Bang
- PUBG Mobile
Årets e-sportspersonlighet:
- Animesh «Thug» Agarwal
- Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro
- Cody «Clix» Conrod
- Corentin «Gotaga» Houssein
- Eefje «Sjokz» Depoortere
- Ibai «Ibai» Llanos Garatea
- Jake «Boaster» Howlett
- Kamel «Kameto» Kebir
- Lee «Faker» Sang-hyeok
- Marc «Caedrel» Robert Lamont
- Nicholas «Jynxzi» Stewart
- Sven Magnus «Magnus Carlsen» Øen Carlsen
Årets streamer:
- Brittany «Cinna» Lynn Watts
- Case «CaseOh» Baker
- Darren «iShowSpeed» Jason Watkins Jr
- Jason «JasonTheWeen» Thanh Nguyen
- Kai «Kai Cenat» Carlo Cenat III
- Marc «Caedrel» Robert Lamont
- Mark «OhnePixel» Zimmermann
- Nicholas «Jynxzi» Stewart
- Raj «Snax Gaming» Varma
- Rani «StableRonaldo» Netz
- Victor «Coringa» Augusto Costa Camilo
- TheBurntPeanut
Årets e-sportinnholdsgruppe:
- 100 Thieves
- G2 Esports
- Gentle Mates
- GodLike Esports
- Karmine Corp
- NRG
- OpTic Gaming
- Rocket Baguette
- S8UL Esports
- T1
- Team Spirit
- Team Vitality
Årets innholdsskaper innen e-sport:
- Arran «TacticalRab» Francis
- Corentin «Gotaga» Houssein
- Donato «TheDonato» Muñoz
- Jack «NiceWigg» Martin
- Juan «Hungrybox» Manuel DeBiedma
- Marc «Caedrel» Robert Lamont
- Nicholas «Jynxzi» Stewart
- Óscar «mixwell» Cañellas
- Pujan «FNS» Mehta
- Thomas «ZooMaa» Paparatto
- Tyson «Tenz» Van Ngo
Årets kommersielle e-sportpartner:
- Blacklyte
- Chipotle
- Coinbase
- Intel
- iQOO
- Logitech G
- Monster Energy
- Pulsar
- Razer
- Red Bull
- Sony Inzone
Årets e-sportsturneringsarrangør:
- Activision Blizzard
- BLAST
- EFG
- Esports Foundation (EWC + ENC)
- EVO
- Hero Esports
- Moonton Games
- Riot Games
- TiMi Studio Group
Årets støttetjeneste for e-sport:
- Character Select Agency
- ESG Law
- Esports Charts
- FACEIT
- GRID Esports
- JAM Management
- Liquipedia
- Odin Law and Media
- Prodigy Agency
- Shikenso Analytics
- The Story Mob