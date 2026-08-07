Esports Awards 2026 skal arrangeres i Miami, og den første omgangen med kategorier og nominerte er nå offentliggjort

HQ

Selv om det finnes flere prisutdelinger innen videospill som hyller verden av konkurransepreget gaming og esports, er den største feiringen i denne delen av bransjen Esports Awards – et årlig arrangement der de beste spillerne, lagene og arrangementene hylles på én gang.

Når det gjelder 2026, vet vi nå at det kommende arrangementet skal avholdes i november, med Miami i USA valgt som vertsby. Selve arrangementsstedet er ennå ikke bestemt, men dette vil bli offentliggjort sammen med ytterligere informasjon i løpet av de kommende månedene.

Det som ellers er bekreftet, er den første bølgen av kategorier og nominerte, og avstemningen for disse kategoriene er nå åpen og i gang. Hvis du ønsker å ha stor innflytelse med din stemme, er det lurt å vente til 3.–10. november, da det er planlagt en «Turbo Week» der stemmene teller dobbelt så mye.

Nedenfor finner du informasjon om de bekreftede kategoriene og de nominerte så langt:

Årets e-sportspill:



Apex Legends



Call of Duty



Counter-Strike 2



Dota 2



Fortnite



Honor of Kings



League of Legends



Mobile Legends: Bang Bang



PUBG Mobile



Rainbow Six Siege



Rocket League



Valorant



Årets e-sport-mobilspill:



Brawl Stars



Free Fire



Honor of Kings



Identity V



Mobile Legends: Bang Bang



PUBG Mobile



Årets e-sportspersonlighet:



Animesh «Thug» Agarwal



Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro



Cody «Clix» Conrod



Corentin «Gotaga» Houssein



Eefje «Sjokz» Depoortere



Ibai «Ibai» Llanos Garatea



Jake «Boaster» Howlett



Kamel «Kameto» Kebir



Lee «Faker» Sang-hyeok



Marc «Caedrel» Robert Lamont



Nicholas «Jynxzi» Stewart



Sven Magnus «Magnus Carlsen» Øen Carlsen



Årets streamer:



Brittany «Cinna» Lynn Watts



Case «CaseOh» Baker



Darren «iShowSpeed» Jason Watkins Jr



Jason «JasonTheWeen» Thanh Nguyen



Kai «Kai Cenat» Carlo Cenat III



Marc «Caedrel» Robert Lamont



Mark «OhnePixel» Zimmermann



Nicholas «Jynxzi» Stewart



Raj «Snax Gaming» Varma



Rani «StableRonaldo» Netz



Victor «Coringa» Augusto Costa Camilo



TheBurntPeanut



Årets e-sportinnholdsgruppe:



100 Thieves



G2 Esports



Gentle Mates



GodLike Esports



Karmine Corp



NRG



OpTic Gaming



Rocket Baguette



S8UL Esports



T1



Team Spirit



Team Vitality



Årets innholdsskaper innen e-sport:



Arran «TacticalRab» Francis



Corentin «Gotaga» Houssein



Donato «TheDonato» Muñoz



Jack «NiceWigg» Martin



Juan «Hungrybox» Manuel DeBiedma



Marc «Caedrel» Robert Lamont



Nicholas «Jynxzi» Stewart



Óscar «mixwell» Cañellas



Pujan «FNS» Mehta



Thomas «ZooMaa» Paparatto



Tyson «Tenz» Van Ngo



Årets kommersielle e-sportpartner:



Blacklyte



Chipotle



Coinbase



Intel



iQOO



Logitech G



Monster Energy



Pulsar



Razer



Red Bull



Sony Inzone



Årets e-sportsturneringsarrangør:



Activision Blizzard



BLAST



EFG



Esports Foundation (EWC + ENC)



EVO



Hero Esports



Moonton Games



Riot Games



TiMi Studio Group



Årets støttetjeneste for e-sport: