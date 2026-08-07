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Esports Awards 2026 skal arrangeres i Miami, og den første omgangen med kategorier og nominerte er nå offentliggjort

Den store seremonien finner sted i november.

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Selv om det finnes flere prisutdelinger innen videospill som hyller verden av konkurransepreget gaming og esports, er den største feiringen i denne delen av bransjen Esports Awards – et årlig arrangement der de beste spillerne, lagene og arrangementene hylles på én gang.

Når det gjelder 2026, vet vi nå at det kommende arrangementet skal avholdes i november, med Miami i USA valgt som vertsby. Selve arrangementsstedet er ennå ikke bestemt, men dette vil bli offentliggjort sammen med ytterligere informasjon i løpet av de kommende månedene.

Det som ellers er bekreftet, er den første bølgen av kategorier og nominerte, og avstemningen for disse kategoriene er nå åpen og i gang. Hvis du ønsker å ha stor innflytelse med din stemme, er det lurt å vente til 3.–10. november, da det er planlagt en «Turbo Week» der stemmene teller dobbelt så mye.

Nedenfor finner du informasjon om de bekreftede kategoriene og de nominerte så langt:

Årets e-sportspill:


  • Apex Legends

  • Call of Duty

  • Counter-Strike 2

  • Dota 2

  • Fortnite

  • Honor of Kings

  • League of Legends

  • Mobile Legends: Bang Bang

  • PUBG Mobile

  • Rainbow Six Siege

  • Rocket League

  • Valorant

Årets e-sport-mobilspill:


  • Brawl Stars

  • Free Fire

  • Honor of Kings

  • Identity V

  • Mobile Legends: Bang Bang

  • PUBG Mobile

Årets e-sportspersonlighet:


  • Animesh «Thug» Agarwal

  • Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro

  • Cody «Clix» Conrod

  • Corentin «Gotaga» Houssein

  • Eefje «Sjokz» Depoortere

  • Ibai «Ibai» Llanos Garatea

  • Jake «Boaster» Howlett

  • Kamel «Kameto» Kebir

  • Lee «Faker» Sang-hyeok

  • Marc «Caedrel» Robert Lamont

  • Nicholas «Jynxzi» Stewart

  • Sven Magnus «Magnus Carlsen» Øen Carlsen

Årets streamer:


  • Brittany «Cinna» Lynn Watts

  • Case «CaseOh» Baker

  • Darren «iShowSpeed» Jason Watkins Jr

  • Jason «JasonTheWeen» Thanh Nguyen

  • Kai «Kai Cenat» Carlo Cenat III

  • Marc «Caedrel» Robert Lamont

  • Mark «OhnePixel» Zimmermann

  • Nicholas «Jynxzi» Stewart

  • Raj «Snax Gaming» Varma

  • Rani «StableRonaldo» Netz

  • Victor «Coringa» Augusto Costa Camilo

  • TheBurntPeanut

Årets e-sportinnholdsgruppe:


  • 100 Thieves

  • G2 Esports

  • Gentle Mates

  • GodLike Esports

  • Karmine Corp

  • NRG

  • OpTic Gaming

  • Rocket Baguette

  • S8UL Esports

  • T1

  • Team Spirit

  • Team Vitality

Årets innholdsskaper innen e-sport:


  • Arran «TacticalRab» Francis

  • Corentin «Gotaga» Houssein

  • Donato «TheDonato» Muñoz

  • Jack «NiceWigg» Martin

  • Juan «Hungrybox» Manuel DeBiedma

  • Marc «Caedrel» Robert Lamont

  • Nicholas «Jynxzi» Stewart

  • Óscar «mixwell» Cañellas

  • Pujan «FNS» Mehta

  • Thomas «ZooMaa» Paparatto

  • Tyson «Tenz» Van Ngo

Årets kommersielle e-sportpartner:


  • Blacklyte

  • Chipotle

  • Coinbase

  • Intel

  • iQOO

  • Logitech G

  • Monster Energy

  • Pulsar

  • Razer

  • Red Bull

  • Sony Inzone

Årets e-sportsturneringsarrangør:


  • Activision Blizzard

  • BLAST

  • EFG

  • Esports Foundation (EWC + ENC)

  • EVO

  • Hero Esports

  • Moonton Games

  • Riot Games

  • TiMi Studio Group

Årets støttetjeneste for e-sport:


  • Character Select Agency

  • ESG Law

  • Esports Charts

  • FACEIT

  • GRID Esports

  • JAM Management

  • Liquipedia

  • Odin Law and Media

  • Prodigy Agency

  • Shikenso Analytics

  • The Story Mob

Esports Awards 2026 skal arrangeres i Miami, og den første omgangen med kategorier og nominerte er nå offentliggjort


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