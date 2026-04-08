Esports Awards vender tilbake til North Amerika senere i år

Det er mange arrangementer og show der skapere og utviklere i videospillverdenen blir fremhevet og feiret, men for esportsektoren er det betydelig færre dedikerte arrangementer. Et slikt show som skjer hvert eneste år er imidlertid The Esports Awards, som nylig feiret sin 10. iterasjon.

Basert på dette er det nå bekreftet at The Esports Awards kommer tilbake for et 2026-arrangement, med forbehold om at arrangørene ennå ikke er klare til å dele informasjon om nøyaktig hvilket sted dette showet skal holdes, når nøyaktig det vil bli holdt, eller til og med i hvilken by, ettersom vi ganske enkelt blir fortalt at det kommer tilbake til Nord-Amerika.

Mer informasjon er planlagt for de kommende månedene fremover, men vi blir fortalt at arrangementet også vil bringe tilbake Esports Awards Golf Invitational, "samle bransjeledere, skapere og konkurrenter for en dag med nettverk og konkurranse i forkant av prisene."