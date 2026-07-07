Esports- Nations -cup 2026: Alle de 23 kvalifiserte og inviterte nasjonene er nå bekreftet til turneringen « Street Fighter 6 »

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Mye av fokuset i e-sportbransjen er nå rettet mot Esports World Cup, som arrangeres i Paris, Frankrike, i juli og august. Men senere på året, i november, arrangeres den første utgaven av Esports Nations Cup i Saudi-Arabia, der klubbaserte kamper byttes ut med internasjonale land-mot-land-oppgjør.

Mens vi jevnlig har fulgt med på kunngjøringene om nasjoner og spillere til de respektive arrangementene og turneringene, er nå den fullstendige deltakerlisten for « Street Fighter 6 »-arrangementet bekreftet etter at de online kvalifiseringsrundene er avsluttet. Totalt vil 24 nasjoner være til stede, hvorav 12 ble invitert direkte, 10 kvalifiserte seg, og to får «wildcard»-plasser, mens «Solidarity»-plassen ennå ikke er avslørt (noe som betyr at bare 23 av de 24 nasjonene er bekreftet per nå). Du kan se den fullstendige deltakerlisten nedenfor.

Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 inviterte lag:



Japan – Sahara, Fuudo, Higuchi, Hikaru



Korea – Leshar, NL, Armperor, DakCorgi



USA – Punk, Dual Kevin, NoahTheProdigy, JAK



Kina – XiaoHai, Vxbao, Zhen, XiaoZhai



Den dominikanske republikk – MenaRD, CrossoverRD, Caba, Bryan-D



Chile – Craime, Deiver, Agxxs, Blaz



Frankrike – Kilzyou, Mister Crimson, Kusanagi, Alphen



Hongkong – Micky, Chris Wong, Rainpro, HotDog29



Storbritannia – EndingWalker, LinkNova, ZaiLis, Problem X



Kinesisk Taipei – Oil King, Hope, ZJZ, Asuka



Canada – Thunder DeLangis, Mikex, FluxWaveZ, Riddles



Norge – Phenom, Veggey, Banja, Dreamstate



Kvalifiserte lag til Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6:



Mexico – LUGABO, Uriel Velorio, KUSANAGI, lSecto



Panama – GranTODAKAI, DestroyGodz, ARMAKOF, Koglee



Venezuela – Salvatore, Tashi, Blacnaimer, ForeverCarlone



Nederland – Xerna, RASS, Jumbo, Crown



Sverige – Jns, JuicyJoe, Rikemansbarnet, WonderBoyXD



Syria – Hamood, Abood bboy, Memozzz, Altair



Algerie – Dims, Hey Pepito, Ishak, Zagloul



Bangladesh – SI Anik, RaiHan, T0ny97, Baadshah_Miya



Singapore – Xian, Bravery, Vita, Brandon



Australia – Travis Styles, FREESER, Elieatscrayons, Koopa



Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 Vertsregionens wildcard-lag: