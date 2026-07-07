Esports- Nations -cup 2026: Alle de 23 kvalifiserte og inviterte nasjonene er nå bekreftet til turneringen « Street Fighter 6 »
De elektroniske kvalifiseringsrundene til arrangementet er nå avsluttet, og det gjenstår bare én plass å fylle.
Nintendo Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition (10016188)
Mye av fokuset i e-sportbransjen er nå rettet mot Esports World Cup, som arrangeres i Paris, Frankrike, i juli og august. Men senere på året, i november, arrangeres den første utgaven av Esports Nations Cup i Saudi-Arabia, der klubbaserte kamper byttes ut med internasjonale land-mot-land-oppgjør.
Mens vi jevnlig har fulgt med på kunngjøringene om nasjoner og spillere til de respektive arrangementene og turneringene, er nå den fullstendige deltakerlisten for « Street Fighter 6 »-arrangementet bekreftet etter at de online kvalifiseringsrundene er avsluttet. Totalt vil 24 nasjoner være til stede, hvorav 12 ble invitert direkte, 10 kvalifiserte seg, og to får «wildcard»-plasser, mens «Solidarity»-plassen ennå ikke er avslørt (noe som betyr at bare 23 av de 24 nasjonene er bekreftet per nå). Du kan se den fullstendige deltakerlisten nedenfor.
Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 inviterte lag:
- Japan – Sahara, Fuudo, Higuchi, Hikaru
- Korea – Leshar, NL, Armperor, DakCorgi
- USA – Punk, Dual Kevin, NoahTheProdigy, JAK
- Kina – XiaoHai, Vxbao, Zhen, XiaoZhai
- Den dominikanske republikk – MenaRD, CrossoverRD, Caba, Bryan-D
- Chile – Craime, Deiver, Agxxs, Blaz
- Frankrike – Kilzyou, Mister Crimson, Kusanagi, Alphen
- Hongkong – Micky, Chris Wong, Rainpro, HotDog29
- Storbritannia – EndingWalker, LinkNova, ZaiLis, Problem X
- Kinesisk Taipei – Oil King, Hope, ZJZ, Asuka
- Canada – Thunder DeLangis, Mikex, FluxWaveZ, Riddles
- Norge – Phenom, Veggey, Banja, Dreamstate
Kvalifiserte lag til Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6:
- Mexico – LUGABO, Uriel Velorio, KUSANAGI, lSecto
- Panama – GranTODAKAI, DestroyGodz, ARMAKOF, Koglee
- Venezuela – Salvatore, Tashi, Blacnaimer, ForeverCarlone
- Nederland – Xerna, RASS, Jumbo, Crown
- Sverige – Jns, JuicyJoe, Rikemansbarnet, WonderBoyXD
- Syria – Hamood, Abood bboy, Memozzz, Altair
- Algerie – Dims, Hey Pepito, Ishak, Zagloul
- Bangladesh – SI Anik, RaiHan, T0ny97, Baadshah_Miya
- Singapore – Xian, Bravery, Vita, Brandon
- Australia – Travis Styles, FREESER, Elieatscrayons, Koopa
Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 Vertsregionens wildcard-lag:
- Saudi-Arabia – Latif, MEA_MB, vWsym, Taloobreaker