Esports- Nations -cup 2026: Alle de 24 deltakerlandene er nå bekreftet for « Counter-Strike 2-arrangementet
De elektroniske kvalifiseringsrundene til arrangementet er avsluttet, og nå kjenner vi den fullstendige listen over deltakende nasjoner.
Mens Esports World Cup naturligvis dominerer overskriftene innen konkurranse-gaming gjennom juli og august, vil Esports Nations Cup trolig gjøre det samme i november.
Dette kommende arrangementet, som fortsatt er planlagt å bli avholdt i Riyadh i Saudi-Arabia til tross for den pågående konflikten i Midtøsten, vil bytte ut kampene mellom klubber med kamper mellom nasjoner, med utallige kamper som skal spilles i løpet av den fire uker lange festivalen (2.–29. november).
Nå som de elektroniske kvalifiseringsrundene er avsluttet, kjenner vi de 24 nasjonene som skal delta i « Counter-Strike 2-arrangementet, som går av stabelen 10.–15. november. Turneringen starter med en gruppespillrunde der de 24 lagene reduseres til 16, som deretter går videre til en sluttspillturnering med enkel eliminering for å avgjøre hvilket land som ender på toppen.
Nedenfor kan du se hvordan plassene og de deltakende nasjonene er fordelt etter region.
- Nord-Amerika: USA, Canada, Mexico
- Sør-Amerika: Brasil, Argentina, Chile
- Vest-Europa: Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Danmark
- Øst-Europa: Litauen, Romania, Polen, Bulgaria
- Midtøsten og Sentral-Asia: Kasakhstan, Tyrkia, Usbekistan
- Nord-Afrika: Marokko
- Afrika sør for Sahara: Sør-Afrika
- Sør- og Øst-Asia: Folkerepublikken Kina, Mongolia
- Sørøst-Asia: Indonesia, Vietnam
- Oseania: Australia
Hvilket land anser du som en tidlig favoritt i dette CS2-turneringen?