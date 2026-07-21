Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

Esports- Nations -cup 2026: Alle de 24 deltakerlandene er nå bekreftet for « Counter-Strike 2-arrangementet

De elektroniske kvalifiseringsrundene til arrangementet er avsluttet, og nå kjenner vi den fullstendige listen over deltakende nasjoner.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Mens Esports World Cup naturligvis dominerer overskriftene innen konkurranse-gaming gjennom juli og august, vil Esports Nations Cup trolig gjøre det samme i november.

Dette kommende arrangementet, som fortsatt er planlagt å bli avholdt i Riyadh i Saudi-Arabia til tross for den pågående konflikten i Midtøsten, vil bytte ut kampene mellom klubber med kamper mellom nasjoner, med utallige kamper som skal spilles i løpet av den fire uker lange festivalen (2.–29. november).

Nå som de elektroniske kvalifiseringsrundene er avsluttet, kjenner vi de 24 nasjonene som skal delta i « Counter-Strike 2-arrangementet, som går av stabelen 10.–15. november. Turneringen starter med en gruppespillrunde der de 24 lagene reduseres til 16, som deretter går videre til en sluttspillturnering med enkel eliminering for å avgjøre hvilket land som ender på toppen.

Nedenfor kan du se hvordan plassene og de deltakende nasjonene er fordelt etter region.


  • Nord-Amerika: USA, Canada, Mexico

  • Sør-Amerika: Brasil, Argentina, Chile

  • Vest-Europa: Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Danmark

  • Øst-Europa: Litauen, Romania, Polen, Bulgaria

  • Midtøsten og Sentral-Asia: Kasakhstan, Tyrkia, Usbekistan

  • Nord-Afrika: Marokko

  • Afrika sør for Sahara: Sør-Afrika

  • Sør- og Øst-Asia: Folkerepublikken Kina, Mongolia

  • Sørøst-Asia: Indonesia, Vietnam

  • Oseania: Australia

Hvilket land anser du som en tidlig favoritt i dette CS2-turneringen?

Counter-Strike 2

Relaterte tekster

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



Loading next content