Esports Nations Cup 2026: De 12 inviterte landene er nå offentliggjort for arrangementet « Honor of Kings

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Esports Foundation er i ferd med å arrangere en rekke kvalifiseringsrunder over hele verden for å avgjøre hvilke nasjoner som har kvalifisert seg til de respektive turneringene i Esports Nations Cup i november. Mens mange av disse kvalifiseringsrundene er i gang eller allerede er avsluttet, gjenstår det fortsatt flere, blant annet for « Honor of Kings-turneringen.

Det vi vet, er at halvparten av plassene til arrangementet i november er fylt av lag som er direkte invitert. Disse lagene har fått denne æren takket være poengsummen sin på Esports Nations Cup-rangeringen, og de inviterte landene og deres respektive spillerstaller er som følger.



Malaysia – Siang, MusangKing, ZhiHong, JR, Weipit, Xuan



Kina – Xin, XiaoXue, TingYue, jHao, WuYan, YiNuo



Filippinene – Chammy1, Juschie, Tatsurii, Daniii, Chazz, Azar, NA



Brasil – Freaks, Abh, 0Ne, Lefy, Vilao1, Dani, ySacer



Korea – KYoung9, HAKU, Illusion, SIRI, Fey



Indonesia – Senko, Enyx, Bal, Nev, SRD, Zaan



Italia – TGold, Nighty, Luxi, Raiiku, KoZy, Sam, Higan



Frankrike – Clue, Nabil, Wawa, Inua, Benji, P1ggy, Budei



Tyskland – Vann, Hailang, 3005, Another, HengeZ, Jasch, Lianorn



Kambodsja – Chigiri, Shimo, Stark1ng, Yhwach, BOYMOND, Kingkriz, SuGi



Hongkong – Myosotis, Snow, L, Zaiz, Lived, GGbond, Fable



Thailand – Yuseong, Valdus, Bandsjaaa, VVV, TAOZ, Syndicate



De øvrige 12 plassene vil gå til lag som kvalifiserer seg fra et bredt spekter av regioner, inkludert Nord-Amerika og Latin-Amerika Nord, Latin-Amerika Sør, Vest-Europa, Øst-Europa, Midtøsten, Afrika, Sentral- og Øst-Asia, Sørøst-Asia og Oseania samt Sør-Asia, mens de to siste plassene går til vertsregionens wildcard-lag fra Saudi-Arabia og solidaritetsnasjonen, som ennå ikke er bestemt.