Esports Nations Cup 2026: De 12 inviterte nasjonene/spillerne fr Street Fighter 6 -regionen er nå offentliggjort

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Etter at Evo 2026 ble avsluttet forrige helg, vil det neste store kampspillarrangementet med « Street Fighter 6 » trolig være Esports World Cup, som finner sted i juli og august i Paris, Frankrike. Det blir imidlertid ikke den eneste gangen Esports Foundation arrangerer et SF6-arrangement i år, da Esports Nations Cup i november også vil by på en turnering basert på Capcoms populære kampspillserie.

Til dette formålet er nå 12 av de totalt 24 nasjonene som skal delta på arrangementet bekreftet, og direkte invitasjoner til turneringen er allerede sendt ut. Hver nasjon stiller med fire spillere, og de resterende 12 plassene vil alle bli avgjort gjennom kvalifiseringsarrangementer som finner sted gjennom hele sommeren, hvor 10 plasser fordeles mellom Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Vest-Europa, Øst-Europa, Midtøsten, Afrika, Sørøst-Asia, Sør- og Øst-Asia og Oseania, mens de to andre plassene er wildcard-plasser (sannsynligvis for vertsnasjonen og for solidaritetsnasjonen).

Når det gjelder de inviterte nasjonene og spillerne, kan du se den fullstendige listen nedenfor.