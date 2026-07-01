Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Street Fighter 6

Esports Nations Cup 2026: De 12 inviterte nasjonene/spillerne fr Street Fighter 6 -regionen er nå offentliggjort

De 12 resterende plassene vil bli fylt gjennom kvalifiseringsrunder denne sommeren.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition Nintendo Switch 2 Spill

Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition Nintendo Switch 2 Spill

From 455.00 NOK at 17 stores
See price

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Etter at Evo 2026 ble avsluttet forrige helg, vil det neste store kampspillarrangementet med « Street Fighter 6 » trolig være Esports World Cup, som finner sted i juli og august i Paris, Frankrike. Det blir imidlertid ikke den eneste gangen Esports Foundation arrangerer et SF6-arrangement i år, da Esports Nations Cup i november også vil by på en turnering basert på Capcoms populære kampspillserie.

Til dette formålet er nå 12 av de totalt 24 nasjonene som skal delta på arrangementet bekreftet, og direkte invitasjoner til turneringen er allerede sendt ut. Hver nasjon stiller med fire spillere, og de resterende 12 plassene vil alle bli avgjort gjennom kvalifiseringsarrangementer som finner sted gjennom hele sommeren, hvor 10 plasser fordeles mellom Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Vest-Europa, Øst-Europa, Midtøsten, Afrika, Sørøst-Asia, Sør- og Øst-Asia og Oseania, mens de to andre plassene er wildcard-plasser (sannsynligvis for vertsnasjonen og for solidaritetsnasjonen).

Når det gjelder de inviterte nasjonene og spillerne, kan du se den fullstendige listen nedenfor.


  • Japan – Sahara, Fuudo, Higuchi, TBD (bekreftes innen 5. juli)

  • Korea – Leshar, NL, Armperor, DakCorgi

  • USA – Punk, Dual Kevin, NoahTheProdigy, JAK

  • Kina – XiaoHai, Vxbao, Zhen, XiaoZhai

  • Den dominikanske republikk – MenaRD, CrossoverRD, Caba, Bryan-D

  • Chile – Craime, Deiver, Sanefox, Blaz

  • Frankrike – Kilzyou, Mister Crimson, Kusanagi, Alphen

  • Hongkong – Micky, Chris Wong, Rainpro, HotDog29

  • Storbritannia – EndingWalker, LinkNova, ZaiLis, Problem X

  • Kinesisk Taipei – Oil King, Hope, ZJZ, Asuka

  • Canada – Thunder DeLangis, Mikex, FluxWaveZ, Riddles

  • Norge – Phenom, Veggey, Banja, Dreamstate

Street Fighter 6

Relaterte tekster

1
Street Fighter 6Score

Street Fighter 6
ANMELDELSE. Skrevet av Michael Breien

Velkommen, nye spillere! Alle er invitert til lanseringen av slåssespillsjangerens nye standard.



Loading next content