Esports- Nations -Cup 2026: De 16 inviterte « Mobile Legends Bang Bang»-lagene er nå offentliggjort

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Når Esports Nations Cup går av stabelen i november og byr på konkurranser i et land-mot-land-format i stedet for den klubbaserte konkurransen under Esports World Cup i Paris i sommer, vil det bli tilbudt en rekke unike turneringer og arrangementer til seerne.

Et slikt eksempel er « Mobile Legends BangBang»-arrangementet, der 32 nasjoner skal konkurrere om et trofé til ære for sitt land, og vi kjenner allerede til halvparten av landene som skal delta i turneringen.

16 inviterte nasjoner er blitt offentliggjort, og hver av dem er valgt ut basert på poengsummen i ENC-rangeringen. Hvilke nasjoner dette er og hvilke spillere de stiller med, kan du se nedenfor.



Filippinene – KarlTzy, Jaypee, Sanji, FlapTzy, Super Marco, Kelra, Kairi



Indonesia – Yazukee, Arfy, alekk, Lutpiii, S A N Z



Myanmar – Blink, Hannn, Ying, Niko, Alitaaa, Bo Ye, Rixum Leo



Tyrkia – Tienzy, Sigibum, Rosa, Ekşi, Blotzfet, Rx, Intangible



Kambodsja – SAA, Felix, PP, Linnn, Wickyy



Tyskland – Kid Bomba, Saiki, Hangiii, boro, Haruto, Mahoraga, Silas



Singapore – Lolsie, Vanix, yaawn, Diablo, Roy, BRAYYY, Gear



Saudi-Arabia – Arshven, K7, Saano, Trolll, Cuffin, Tiger, Heroshi



Egypt – KENJI, Speedy, Quanok, Seven Up, Shen, Smile, Throwboy



Kina – Loong, Swim, Unicorn, Modi, Korhae, Zaoshui, FishGod



Mongolia – Zxaura, Mayki, Kei, Oyu, Bankai, Stillmeta, Bright



Brasil – Kiing, Frostt, Gustalagusta, Akashi, Vaguin, Upa, Tekashi



India – Abhi, Kyle, ROMCOM, Vann, APEX, Kimyy, J



USA – bestplayer1, Yato, Melon, Cole World, Mercyless, G The Aiko



Canada – ZIA, Shiro, RR, Legendo, Song, RYLAI



Malaysia – Loleal, Martzy, Sizkaa, Chibi, Zqeef, Xorn



Ytterligere 14 lag vil bli avgjort via online-kvalifiseringer som ennå ikke har funnet sted, mens de to siste plassene tildeles wildcard-lag, nemlig vertsregionen og et solidaritetslag. Når det gjelder vertsregionen for Esports Nations Cup, er dette offisielt Saudi-Arabia, selv om den pågående krigen i Midtøsten fortsatt kan sette en kjepp i hjulet for disse planene.

Hvis du vil vite mer om Mobile Legends: Bang Bang-esports, kan du sjekke ut vinneren av det store Esports World Cup-arrangementet som ble spilt i dette spillet.