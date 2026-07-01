Esports Nations Cup 2026: Her er de 16 inviterte nasjonene og spillerne fr Fatal Fury: City of the Wolves

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Hvis du har fulgt vår dekning av Esports Nations Cup så langt, vet du at nyhetene knyttet til hvert spill som inngår i det store arrangementet i Saudi-Arabia i november, blir publisert på samme måte. Først blir de inviterte lagene til et arrangement offentliggjort, noe som vanligvis utgjør halvparten av plassene til det aktuelle arrangementet, og deretter følger resten av de kvalifiserte lagene etter at kvalifiseringsrundene har funnet sted i løpet av sommeren.

Med dette i bakhodet er nå informasjonen om de inviterte lagene til « Fatal Fury: City of the Wolves »-arrangementet offentliggjort, og 16 av de totalt 32 nasjonene og spillerne er allerede sikret plass. De resterende 16 plassene vil bli avgjort i løpet av de kommende ukene, med 13 ledige plasser og én plass som tildeles hver av følgende regioner: Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Nord-Latin-Amerika, Sør-Latin-Amerika, Vest-Europa, Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika, Afrika sør for Sahara, Oseania, Øst-Asia, Sør-Asia og Sørøst-Asia, mens tre wildcard-plasser deretter tildeles for å fylle de gjenværende plassene. Det vil være én spesiell invitasjon, én plass til vertsregionen og én solidaritetsplass.

Når det gjelder de bekreftede nasjonene og spillerne, kan du se denne informasjonen nedenfor.