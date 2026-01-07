Esports Nations Cup 2026 vil inneholde action på tvers av 16 forskjellige spill

HQ

Esports World Cup Foundation gjør hva den kan for å fullstendig ta over verden av konkurransedyktig spill, blant annet ved å være vertskap for den enorme Esports World Cup i løpet av sommeren der nesten 70 millioner dollar ble tilbudt i 2025 og delt over 20 forskjellige spill og konkurranser. Vi venter på mer informasjon om 2026-formatet for dette enorme arrangementet, men det vi vet er at i november vil det også skje en annen stor begivenhet.

Esports Nations Cup er planlagt å skje i november, med dette som en internasjonal festival der de beste spillerne fra hele verden vil være til stede og ønsker å representere hjemlandene sine i turneringer som spenner over 16 forskjellige spill. Vi kjenner ennå ikke de bekreftede 16 spillene, ettersom disse blir kunngjort denne måneden, men det vi vet er noen av utgiverne som er tilknyttet, så vi kan gjøre noen antagelser.

EA vil være til stede, så EA Sports FC action er uten tvil et sikkert valg. Krafton vil dukke opp, så forvent PUBG: Battlegrounds og PUBG Mobile. Tencent vil være til stede, noe som betyr at Honor of Kings og lignende er sannsynlig. Ubisoft er vedlagt, så Rainbow Six: Siege X er sannsynlig. SNK vil dukke opp, og dette betyr uten tvil Fatal Fury: City of the Wolves. Moonton er nevnt, og det betyr Mobile Legends: Bang Bang. Og til slutt er Chess.com, så... sjakk.

Mer informasjon om dette kjempearrangementet kommer i ukene som kommer, men forvent fyrverkeri i Riyadh i november, etter at Esports World Cup stjal rampelyset i byen i sommer.