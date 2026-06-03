Esports Nations Cup: Here er de 16 inviterte nasjonene og spillerne som deltar på Trackmania -arrangementet

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Mens mange esports-fans ser frem til Esports World Cup til sommeren, vil spillerne senere i år, i november, se etter å representere landene sine i den nye Esports Nations Cup, som skal arrangeres i Riyadh, Saudi-Arabia (forutsatt at Midt-Østen-konflikten er pakket inn innen da ...) mellom 2. og 29. november.

Når vi kommer stadig nærmere arrangementet, skifter fokuset til Trackmania -turneringen som er planlagt for festivalen, med den siste utviklingen som dreier seg om de 16 inviterte nasjonene og spillerne som vil være til stede.

Arrangementet Trackmania vil finne sted mellom 19. og 22. november, og den fullstendige deltakerlisten vil bli avslørt på et senere tidspunkt når de andre 16 plassene er fylt etter at forskjellige kvalifiseringsrunder er krysset av.

Esports Nations Cup 2026 - Trackmania inviterte