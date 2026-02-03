Esports Nations Cup tilbyr 20 millioner dollar i premiepenger

HQ

Esports World Cup er fortsatt satt til å være årets fremste esportsfestival, ettersom det Saudi-støttede arrangementet vil tilby over 70 millioner dollar i premiepenger som skal spres mellom de 20+ konkurransene og slikt. Esports Nations Cup som vil følge den i november, vil imidlertid ikke være noe å snike på.

Esports World Cup Foundation har bekreftet at 45 millioner dollar i finansiering blir lagt frem for Esports Nations Cup, med 20 millioner dollar tildelt som premiepenger, 20 millioner dollar går inn i et utviklingsfond som gjør det mulig for nasjoner å støtte sine vaktlister og lag, og de siste 5 millioner dollar blir delt ut i form av klubbfrigjøringsinsentiver, slik at spillere fritt kan delta på arrangementet og representere sine nasjoner til tross for pågående klubbkontrakter.

EWCFs administrerende direktør Ralf Reichert uttalte følgende om denne enorme økonomiske investeringen: "Landslagene tilfører e-sporten et nytt, kraftfullt lag, som er tilgjengelig, intuitivt og forankret i identitet og stolthet. Klubber er den kulturelle ryggraden i e-sport. Landslagsbasert konkurranse utvider scenen, skaper nye rivaliseringer og gir flere fans en grunn til å bry seg fra dag én. Vår prismodell er utformet for å holde konkurransen rettferdig og bærekraftig, og belønner prestasjoner samtidig som den støtter den langsiktige utviklingen av spillere, klubber og nasjonale programmer."

Esports Nations Cup arrangeres mellom 2. og 29. november, alt i Riyadh i Saudi-Arabia.