Esports- Nations -cupen 2026: 20 land har fått «garantert deltakelse» i turneringen « Apex Legends

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Selv om målet med Esports Nations Cup er å sikre at så mange regioner som mulig får muligheten til å sende et lag som skal representere dem på festivalen i Saudi-Arabia i november, ønsker ENC likevel å sikre at de beste landene for hvert enkelt spill er representert, og det er derfor hvert arrangement har invitert land og nasjoner direkte.

Med dette for øye er nå regionene med «garantert representasjon» for Apex Legends -turneringen bestemt, med 20 land valgt ut basert på individuelle poengsummer fra Apex Legends Global Series Year 6 Championship, alt oppsummert frem til Split 1-sluttspillet som nylig fant sted under Esports World Cup i Paris.

De 20 landene omfatter dermed mange regioner i Europa, Nord-Amerika og Asia, og følgende land skal sende et lag til turneringen.



USA



Japan



Kina



Australia



Storbritannia



Mexico



Kinesisk Taipei



Canada



Thailand



Indonesia



Korea



Polen



Argentina



Frankrike



Portugal



Tyskland



Finland



Sverige



Østerrike



Spania



Det foreligger foreløpig ingen bekreftede lagoppstillinger for noen av disse nasjonene, og de vil dessuten få selskap av en rekke kvalifiserte land – 18 totalt – som vil bli bestemt når kvalifiseringskampene er over. Vi har fått opplyst at EMEA-regionen vil få ni plasser, Amerika vil få seks, og APAC Sør vil få de tre siste. Det vil deretter bli tildelt to ekstra plasser til wildcard-lag (nemlig vertsregionen og et solidaritetsland).

Esports Nations Cup vil pågå fra 2. til 29. november.