Esports- Nations -cupen 2026: Alle de 39 landene og lagene som skal delta i « Apex Legends er nå fastsatt

HQ

For relativt kort tid siden skrev vi om de bekreftede inviterte lagene til Esports Nations Cup-arrangementet « Apex Legends , som skal finne sted i november. I tillegg til dette kjenner vi nå de 19 andre kvalifiserte lagene, ettersom de nettbaserte kvalifiseringsrundene er avsluttet. Dette betyr at hele utvalget av nasjoner og spillere er fastsatt (bortsett fra solidaritetslaget, som ennå ikke er bestemt).

De 20 inviterte nasjonene og deres respektive lagoppstillinger er som følger:



USA – sauceror, Sikezz, Panic



Japan – 4rufa, Mike, Axis



Kina – CrazyCong, Noname, Xzz



Australia – Genburten, Zer0, Wxltzy



Storbritannia – vasate, arctic, Tanzz



Mexico – Gyozey, jaguares1, YanYa



Kinesisk Taipei – Roieee, ShaoJie, Chisu



Canada – yjely, Blinkzr, Rileymekanic



Thailand – DEXTER, ASIAZXD, Killoposz



Indonesia – EzFlashKIDZ, StrafingFlame, Ronin



Korea – Dogma, egoist, Sedna



Polen – Lufka, lighT, Nait



Argentina – Kurev, PANIC, renatricky



Frankrike – Tayko, BaByLoNs, Livaii



Portugal – k4shera, Hiarka, Senzz



Tyskland – xWinkler, Waldkraehe, ZtaM



Finland – LotusNessu, kuaksi, LukaQT



Sverige – Hakis, Slab, Vaifs



Østerrike – unlucky, Cloud, Brenn



Spania – Uxako, KIND4, 5MoriSan



Nedenfor følger de 19 kvalifiserte nasjonene og deres respektive lagoppstillinger: