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Apex Legends

Esports- Nations -cupen 2026: Alle de 39 landene og lagene som skal delta i « Apex Legends er nå fastsatt

De elektroniske kvalifiseringsrundene til turneringen er avsluttet, noe som betyr at vi nå kjenner den fullstendige listen over deltakende nasjoner.

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For relativt kort tid siden skrev vi om de bekreftede inviterte lagene til Esports Nations Cup-arrangementet « Apex Legends , som skal finne sted i november. I tillegg til dette kjenner vi nå de 19 andre kvalifiserte lagene, ettersom de nettbaserte kvalifiseringsrundene er avsluttet. Dette betyr at hele utvalget av nasjoner og spillere er fastsatt (bortsett fra solidaritetslaget, som ennå ikke er bestemt).

De 20 inviterte nasjonene og deres respektive lagoppstillinger er som følger:


  • USA – sauceror, Sikezz, Panic

  • Japan – 4rufa, Mike, Axis

  • Kina – CrazyCong, Noname, Xzz

  • Australia – Genburten, Zer0, Wxltzy

  • Storbritannia – vasate, arctic, Tanzz

  • Mexico – Gyozey, jaguares1, YanYa

  • Kinesisk Taipei – Roieee, ShaoJie, Chisu

  • Canada – yjely, Blinkzr, Rileymekanic

  • Thailand – DEXTER, ASIAZXD, Killoposz

  • Indonesia – EzFlashKIDZ, StrafingFlame, Ronin

  • Korea – Dogma, egoist, Sedna

  • Polen – Lufka, lighT, Nait

  • Argentina – Kurev, PANIC, renatricky

  • Frankrike – Tayko, BaByLoNs, Livaii

  • Portugal – k4shera, Hiarka, Senzz

  • Tyskland – xWinkler, Waldkraehe, ZtaM

  • Finland – LotusNessu, kuaksi, LukaQT

  • Sverige – Hakis, Slab, Vaifs

  • Østerrike – unlucky, Cloud, Brenn

  • Spania – Uxako, KIND4, 5MoriSan

Nedenfor følger de 19 kvalifiserte nasjonene og deres respektive lagoppstillinger:


  • Italia – InSaNe, Eccio, AdaM_zZ

  • Ukraina – Xron, 7Adaaaam, Movik

  • Danmark – Gnaske, Mande, gdolphn

  • Belgia – Nono, revaniste, KDAR

  • Kasakhstan – Kazakh, Marat, AsphyxiaGDH

  • Romania – CalamityVX, Excentis, vPill

  • Norge – xOLEOLEOLE, Ko0mbra, Banana789

  • Tsjekkia – vDanDa, 209Mraz, Gnomecek

  • Marokko – Guts, belleroui, Horizxon

  • Brasil – THEOZINBOY, keepstar, THaless

  • Chile – CloverX, Anjz, Fangs

  • Honduras – AN7, Ltto, Haki

  • Peru – Tasho, InfinitoRVS, Arem

  • Puerto Rico – Prooxzy, Painfulpr, vHaze

  • Guatemala – MrTeRRo, yeffrimic, xDrDeathI

  • Malaysia – xKenN, XoyoBda, sora

  • Hongkong – KingMSG, g8, Rchwerht

  • New Zealand – WitnessMe, Heckk, spades

  • Saudi-Arabia – xOSAM2-, osamh_gun, IKrrio

Apex Legends

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