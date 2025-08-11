Esports verdensmesterskap: Team Liquids ManuBachoore løfter EA Sports FC Pro 25 verdensmesterskapstrofé

HQ

Denne siste helgen, på Esports World Cup, EA Sports FC Pro 25 World Championship kom til en slutt, med dette var arrangementet der 32 av de beste EA FC -spillerne var til stede og ønsket å bli kronet som seierherre.

Etter en hektisk skifer med action kom en spiller ut på toppen, med dette var Team Liquids Manuel "ManuBachoore" Bachoore, som overvant Team Vitalitys Brice "Brice" Masson i finalen for å hevde pokalen og $ 250,000 XNUMX i premiepenger.

Team Liquid stakk også av med 1000 Club Points for den nederlandske spillerens innsats, noe som ble støttet av deres andre nederlandske konkurrent, Levi "Levi de Weerd" de Weerd, som kom på tredjeplass og sikret seg ytterligere 500 Club Points. Dette har vært en stor begivenhet for Team Liquid, som nå leder Club Championship med 4 200 poeng, 500 mer enn nummer to Team Falcons.