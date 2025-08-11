Esports verdensmesterskap: Twisted Minds kalt Call of Duty: Warzone-seier

HQ

I løpet av helgen inkluderte en av de mange finalene som skjedde på Esports World Cup Call of Duty: Warzone -arrangementet, der 14 lag konkurrerte om å løfte pokalen og sikre $ 250,000 XNUMX i premiepenger.

Etter en hektisk rekke spill endte den endelige vinneren, laget som kom på topp for sin prestasjon, med å være Twisted Minds, som klarte å holde unna de ladende Gentle Mates, Virtus.pro, 100 Thieves, og Team Falcons, som endte på henholdsvis andre til femteplass.

Med dette resultatet har laget blitt kåret til mester, og laget har også forbedret sin prestasjon fra fjorårets Esports World Cup, der det endte på tredjeplass sammenlagt. Med trofeet har Twisted Minds nå også 1000 Club Points, noe som vil være avgjørende i Club Championship.