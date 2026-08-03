Esports-VM 2026: « G2 Esports tar sin første seier med triumfen i « Call of Duty: Warzone Resurgence Series Championship

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Det er planlagt flere Call of Duty-arrangementer under Esports World Cup i Paris, og det første som ble avsluttet var Call of Duty: Warzone-turneringen. Battle Royale-spillet var en del av den store festivalen, med Warzone Resurgence Series 2026 Championship på programmet. Dette var et arrangement der 32 av de beste lagene fra hele verden var på plass for å kjempe om en premiepott på 1 million dollar, og vinneren endte opp med å bli en førstegangsvinner i denne utgaven av EWC.

G2 Esports har endelig fått sin første seier, etter å ha kommet på topp i Warzone Resurgence Series Championship og til slutt endt foran konkurrentene i finalen, med 210,4 poeng på kontoen – noe som var nok til å komfortabelt slå T1, JD Gaming, Twisted Minds og Gentle Mates, som alle scoret mellom 176 og 182 poeng.

Med dette resultatet i bakhodet drar G2 Esports hjem med 250 000 dollar på konto, men også 1 000 klubbmesterskapspoeng, som utgjør alle klubbmesterskapspoengene de har samlet inn så langt, noe som betyr at deres totale poengsum nå ligger på 1 000, og at organisasjonen dermed ligger på en delt ellevteplass i tabellen.