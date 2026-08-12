Esports-VM 2026: Gruppespillet i sjakk er fastsatt

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Nå er det tid for å starte gruppespillet i sjakkturneringen under Esports-VM i Paris. Etter at play-in-runden ble avsluttet i går kveld, vet vi nå hvilke 16 spillere som skal delta i hovedturneringen.

De to siste spillerne som kvalifiserte seg fra Play-in-runden, var kinesiske Wei Yi og russiske Andrey Esipenko, og begge er nå plassert i en av to grupper, hvor de skal konkurrere i en utslagsrunde med dobbelt eliminering inntil det kun er åtte spillere igjen (fire fra hver gruppe).

Gruppespillet avholdes 12.–13. august, og deretter følger sluttspillet med enkel eliminering og åtte spillere 14.–15. august. Når det gjelder kampoppsettet som ble fastsatt i dag, kan du se åpningskampene for hver gruppe nedenfor.

Gruppe A:



Nodirbek Abdusattorov kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Jan-Krzysztof Duda mot Benjamin Bok kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Arjun Erigaisi mot Nihal Sarin kl. 12:10 BST/13:10 CEST



Alireza Fiouzja mot Wei Yi kl. 12:10 BST/13:10 CEST



Gruppe B: