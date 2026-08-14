Esports-VM 2026: Halvparten av plassene i sluttspillet til « Rocket League er fylt opp

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Vi er inne i sluttfasen av gruppespillet i turneringen « Rocket League under Esports World Cup, og allerede har fire lag sikret seg plass i sluttspillet som snart følger. De fire resterende plassene vil bli fylt i løpet av de neste timene, da det er seks kamper på programmet 14. august, hvor 10 lag skal reduseres til fire overlevende.

Når det gjelder lagene som allerede har sikret seg kvalifisering til sluttspillet, er disse fire: NIP.eStar, Team Vitality, Spacestation Gaming og Team Falcons. Når det gjelder hvem som fortsatt er med i kampen og skal konkurrere i løpet av de neste timene, kan du se kampoppsettet nedenfor.

Kvartfinaler i nedre del av gruppe A:



FUT Esports mot Shopify Rebellion kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Furia mot NRG kl. 13:05 BST/14:05 CEST



Semifinaler i nedre del av gruppe A:



TSM mot vinneren av FUT/Shopify kl. 16:20 BST/17:20 CEST



Twisted Minds mot vinneren av Furia/NRG kl. 17:25 BST/18:25 CEST



Semifinaler i nedre del av gruppe B: